La presenza di Damiano Er Faina nel cast di Temptation Island Vip 2 continua a far discutere: sebbene la conduttrice Alessia Marcuzzi abbia provato a ridimensionare le polemiche sul concorrente, nelle scorse ore è successo qualcosa che ha riacceso la curiosità dei fan. Alcuni famosi portali d'informazione, infatti, hanno fatto sapere che non commenteranno in nessun modo l'avventura dello youtuber nel reality: da "Gossip e Tv" oppure da "Trash Italiano"; infatti, non sarà prodotto neppure un contenuto sul romano che in passato ha sparato a zero sul programma nel quale sta per debuttare.

Parte del web contro Er Faina: 'Partecipazione inopportuna'

Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip: stasera, 9 settembre, attorno alle 21 Alessia Marcuzzi inizierà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie del cast. A poco tempo dal debutto, sul web ha cominciato a circolare un messaggio molto importante che alcuni tra i più noti siti d'intrattenimenti hanno controfirmato.

Dopo aver avuto la conferma ufficiale della presenza nel reality Mediaset di Damiano Er Faina, un folto gruppo di portali che si occupano soprattutto di gossip e televisione, hanno reso pubblico il seguente comunicato: "Nelle scorse settimane sono emersi dei video girati in passato, in cui Damiano Coccia attacca in modo grave e senza giustificazione molte persone...".

"Tutto ciò, ha suscitato l'indignazione di molti utenti", si legge ancora nello sfogo che blog come "Trash Italiano", "Bitchyf", "Gossip e Tv", "Ghetto Trash" e "Isa&Chia" hanno condiviso.

Dopo aver accusato gli addetti ai lavori di aver dato poco peso alle proteste che hanno montato sul web in questa circostanza, questi siti hanno aggiunto: "Ritenendo inopportuna la partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip, alcuni portali dedicati all'intrattenimento e alla Tv, non produrranno e/o condivideranno contenuti multimediali legati al concorrente, al fine di renderli virali".

Insomma, il messaggio è molto chiaro: alcuni tra i più celebri esponenti della comunicazione sui social network (tra i quali, "Il Menestrello"), hanno deciso di opporsi alla presenza dello youtuber nel programma di Canale 5, "snobbando" i suoi comportamenti e non dando alcuni tipo di risalto mediatico agli sviluppi che avrà la sua storia d'amore con Sharon.

Tanti colpi di scena nella prima puntata di Temptation

La presa di posizione di alcuni portali d'intrattenimenti, sicuramente non farà piacere agli addetti ai lavori: sapendo che questi siti sono seguitissimi sui social network (soltanto "Trash Italiano" vanta oltre un milione e mezzo di followers soltanto su Instagram), sarà una perdita d'attenzione non indifferente quella alla quale andrà incontro il reality quando in Tv si parlerà di Damiano Er Faina.

Nonostante questo piccolo inconveniente, stasera andrà in onda la prima puntata della seconda edizione Vip di Temptation Island. Le anticipazioni fanno sapere che accadrà di tutto sin dall'inizio: una coppia abbandonerà il reality a poco tempo dal via delle riprese e sarà sostituita, Serena Enardu si invaghirà di un tentatore, Ciro Petrone fuggirà dal villaggio per riabbracciare la fidanzata Federica e molto altro ancora.