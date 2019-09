Lunedì sera nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip su Canale 5 è andato in onda l'atteso falò di confronto finale tra Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea. I due già prima di entrare nel villaggio stavano attraversando un momento di crisi e si può dire che questa esperienza è stato il colpo di grazia finale. La coppia, infatti, si è detta addio al cospetto della padrona di casa Alessia Marcuzzi e abbiamo visto che la Caldonazzo non ha voluto neppure attendere il saluto finale con Andrea, preferendo andare via subito.

Complice soprattutto il comportamento di Andrea con Zoe, che ha mandato su tutte le furie Nathaly: ma a quanto pare l'uomo si sta frequentando con la giovane tentatrice anche fuori dal villaggio.

La foto di Andrea e Zoe insieme dopo Temptation Island Vip

In queste ultime ore, infatti, i fan di Temptation Island Vip hanno avuto modo di notare che sia Zoe che Andrea hanno postato la stessa Instagram stories sui loro profili, dove si vede che sono a pranzo nello stesso posto a Fregene.

Inutile dire che le foto non sono passate affatto inosservate e arrivano a poche ore di distanza dalla fine della terza puntata del reality show.

Un chiaro indizio con il quale Andrea e Zoe hanno voluto rendere pubblico il fatto che si stanno continuando a frequentare e vedere anche adesso che le registrazioni del reality show condotto da Maria De Filippi sono terminate da un po' di settimane.

E chissà come la prenderà Nathaly Caldonazzo nel momento in cui verrà messa al corrente di quello che sta succedendo tra il suo ormai ex fidanzato Andrea e la giovane tentatrice del reality show Mediaset.

Va detto, però, che la Caldonazzo era già stata molto dura nei confronti del suo fidanzato quando aveva visto le immagini delle loro esterne all'interno del villaggio.

Anche l'ex moglie di Andrea lo attacca sui social: 'Io e i tuoi figli ci vergogniamo'

Durante il falò finale, infatti, Nathaly aveva sbottato dicendo al suo fidanzato che avrebbe dovuto vergognarsi, dato che quella ragazza aveva soltanto cinque anni in più di sua figlia.

Un durissimo commento contro l'atteggiamento di Andrea è arrivato anche da parte della sua ex moglie, la quale ha ammesso che sia lei che i loro tre figli si vergognano di quello che hanno avuto modo di vedere nel corso di queste tre puntate di messa in onda di Temptation Island Vip su Canale 5.

Andrea, nonostante questi attacchi al vetriolo da parte di moglie e figli, per il momento non ha proferito parola su quanto è accaduto in queste settimane all'interno del villaggio, anzi va avanti per la sua strada desideroso di portare avanti la conoscenza con la bella Zoe, di molti anni più giovane di lui.