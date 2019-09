Dagli studi Elios, dover era in corso la registrazione della seconda puntata di Uomini e donne, ha cominciato a diffondersi una notizia molto interessante su Temptation Island Vip. Maria De Filippi ha anticipato al pubblico presente che una delle coppie del cast ha lasciato il villaggio prima del previsto, ma è stata immediatamente rimpiazzata: stando ai filmati che sono stati mandati in onda dalla conduttrice, si pensa che i protagonisti che hanno dato forfait possano essere Serena Enardu e Pago.

Lo spoiler di Maria sulla nuova edizione di Temptation

Venerdì 6 settembre è stata registrata la seconda puntata stagionale del Trono Classico di Uomini e Donne e, a differenza della settimana scorsa, stavolta la presentatrice ha dato qualche interessante anticipazione su un programma in partenza tra pochi giorni. Maria De Filippi, come riportano le anticipazioni, ha mostrato a tutti i presenti dei filmati che arrivano direttamente dai villaggi della Sardegna dove sono in corso le riprese di Temptation Island Vip 2.

La conduttrice, dunque, ha rivelato che una delle coppie del cast ha abbandonato il reality dopo pochissimo tempo, ma che è stata subito rimpiazzata da un'altra. A prendere il posto dei concorrenti che hanno dato forfait a qualche giorno dal via, sono stati Gabriel (il figlio di Pippo Franco) e la sua bella fidanzata Silvia.

Sebbene la padrona di casa non abbia svelato l'identità dei concorrenti che hanno lasciato la trasmissione in anticipo rispetto al previsto, si pensa che possa trattarsi di Serena Enardu e Pago: ieri, infatti, è stato mandato in onda un video nel quale l'ex tronista piangeva disperatamente in spiaggia dopo essersi resa conto di provare un affetto troppo forte per uno dei single.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Questa notizia arriva a poche ore da quella secondo la quale il cantante avrebbe lasciato intendere su Instagram che la compagna l'ha tradito; le Stories nelle quali il sardo intona una pezzo di Grignani, infatti, in queste ore hanno fatto il giro della rete.

Colpi di scena alla prima di Temptation Island Vip

Oltre ad anticipare che una delle coppie del cast ha lasciato il villaggio prima del previsto, ieri Maria De Filippi ha informato il pubblico di una profonda crisi che ha colpito una protagonista solitamente molto 'tosta'.

Stiamo parlando di Anna Pettinelli che, in un video che è stato trasmesso negli studi di U&D, si è lasciata andare ad un pianto di delusione e rabbia dopo aver visto il fidanzato in atteggiamenti troppo confidenziali con una delle single.

Sul profilo Instagram del reality, inoltre, sono stati 'spoilerati' nei giorni scorsi: la fuga di Ciro Petrone dal villaggio per riabbracciare la compagna Federica, la rabbia di Damiano Er Faina in seguito alla visione di un filmato nel 'pinnettu', l'avvicinamento tra la compagna di Mister Italia e uno dei tentatori e i tanti dubbi che hanno assalito la Enardu sin dal primo giorno di riprese.