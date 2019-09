Il giorno successivo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, oggi 11 settembre, sono tanti i personaggi famosi che si sono esposti sui social network per commentare i comportamenti di alcuni protagonisti. Se Giovanni Conversano ha attaccato pesantemente la ex Serena Enardu, Deianira Marzano ha riportato un presunto "scoop" su Simone Bonaccorsi, il più bello d'Italia 2018.

Deianira punta il dito contro Simone di Temptation

È un Gossip molto interessante quello che ha lanciato Deianira Marzano poche ore fa su Instagram: la napoletana, dopo aver chiacchierato in privato con una ragazza di cui non fa il nome, sostiene di essere certa di un tradimento fatto da uno dei protagonisti di Temptation Island Vip alla fidanzata.

L'influencer, dunque, stamattina ha raccontato: "Visto che Chiara Esposito non ha ancora ricevuto nessun video, ora glielo faccio vedere io". "Ma come mai ora Simone Bonaccorsi fa tutto il disperato in Tv quando, fino a pochi mesi fa, se la spassava con un'altra persona che mi ha contattata e mi ha mandato tutte le prove?", ha tuonato la donna sui social network, catturando immediatamente l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa.

Stando alle parole che ha usato Deianira, l'ex più bello d'Italia avrebbe avuto una lunga relazione con una ragazza che non è la sua attuale compagna fino a pochissimo tempo fa: il fatto che adesso di mostri geloso della sua Chiara davanti alle telecamere, secondo la Marzano altro non è che una recita da parte del giovane che avrebbe più di qualche scheletro nell'armadio.

"Ieri faceva la parte di quello tradito, ma in realtà è il primo che se l'è spassata con un'altra, e ci sono conversazioni e foto che provano tutto", ha concluso la partenopea nello sfogo che tutti i siti stanno riportando.

Buoni ascolti per la prima di Temptation Island Vip

La puntata che ha ufficializzato il ritorno su Canale 5 di Temptation Island Vip, dunque, non smette di far discutere: la maggior parte dei protagonisti del cast di quest'anno, hanno scatenato i commenti dei telespettatori con i loro atteggiamenti un po' sopra le righe.

A diventare virali da ieri, lunedì 9 settembre, sono stati la fuga di Ciro Petrone dal villaggio per riabbracciare la fidanzata Federica (con tanto di caduta di alcuni membri della redazione e un inseguimento non riuscito), l'avvicinamento pericoloso tra Serena Enardu e il single Alessandro, le "perle" di Anna Pettinelli, la furia di Simone Bonaccorsi nel vedere la sua Chiara flirtare con vari tentatori e le lacrime di Er Faina per la compagna Sharon.

A seguire la prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, sono stati 2 milioni e 949mila italiani (per uno share del 18,16%): questo risultato, seppur ottimo perché ottenuto contro Il Commissario Montalbano, è di gran lunga inferiore a quello che il programma ha fatto registrare nel 2018 (3,5 milioni di spettatori e oltre il 25% di share).