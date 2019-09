Mancano ancora un po' di settimane alla fine di Temptation Island Vip 2, ma sono già in tanti a fare dei pronostici su quello che accadrà alle coppie del cast allo scadere dei 21 giorni. Elga Enardu, interpellata dal magazine di U&D su quest'argomento, ha fatto sapere che non le dispiacerebbe affatto assistere ad un addio tra la sorella Serena e Pago: secondo lei, infatti, entrambi potrebbero trovare la felicità solo se si aprissero a nuove storie d'amore.

Elga non sogna il lieto fine tra Serena e Pago

Il viaggio nei sentimenti di Serena Enardu e Pago è sempre più al centro delle discussioni: da quando è iniziata la seconda edizione Vip di Temptation Island, in tanti hanno commentato di non aver gradito il comportamento della concorrente sarda.

Elga, dopo essersi esposta in difesa della criticata sorella, ha rilasciato altre interessanti dichiarazioni sulla coppia che sembra essere stata messa a dura prova dal reality Mediaset: l'ex tronista ritiene che la cosa migliore sia per la gemella che per il cognato sarebbe che ognuno andasse per la propria strada.

Interpellata da Uomini e Donne Magazine sul percorso che la sorella sta facendo nel format di Canale 5, la moglie di Diego Daddi ha fatto sapere: "Sarò onesta, mi auguro che si lascino. Per la felicità di tutti e due - ha proseguito - preferirei che si aprissero ad un'opportunità di coppia più bella".

Queste affermazioni sono state immediatamente riprese da diversi siti di Gossip e già stanno facendo discutere.

La 43enne ha anche aggiunto che i due concorrenti di Temptation Island hanno già provato in diverse occasioni a stare lontani l'uno dall'altra, ma non ci sono mai riusciti: dopo un periodo di separazione, infatti, sono sempre tornati insieme.

Alle aspre critiche mosse da Pago alla fidanzata dopo averla vista ballare con un certo trasporto con il single Alessandro, Elga ha replicato: "Mi ha delusa perché sa bene che nel ballo sia io che mia sorella ci esprimiamo".

Le riprese di Temptation sono finite: il cast a casa

A proposito del tentatore che sembra aver stuzzicato parecchio la sorella, la Enardu ha detto: "Penso che lei ne sia affascinata perché è un ragazzo elegante e rispettoso, così come Pago è un uomo delicato".

Dunque, il pensiero della gemella di Serena è chiaro: sebbene consideri Pacifico Settembre una brava persona, non è l'uomo giusto per Serena.

Quest'ultima, del resto, fin dalle battute iniziali Temptation Island Vip ha lamentato una serie di mancanze nella sua relazione che ormai va avanti da circa otto anni.

Se il desiderio della Enardu sarà esaudito lo scopriremo presto: si dice, infatti, che il falò di confronto definitivo tra Serena e Pago dovrebbe avvenire prima del termine dei 21 giorni.

L'ex tronista di Uomini e Donne, intanto, sa già com'è andata a finire: qualche giorno fa, infatti, sono ufficialmente terminate le registrazioni in Sardegna, perciò tutti i protagonisti del cast (fidanzati e single) sono rientrati a casa dopo quasi un mese d'assenza.