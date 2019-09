Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi e giunto ormai al giro di boa. Tra i colpi di scena che abbiamo avuto modo di vedere c'è stato sicuramente quello che ha avuto come protagonisti Nathaly Caldonazzo e Andrea. I due si sono rivisti al falò finale dopo che nel corso di queste settimane si sono entrambi lasciati andare con i tentatori.

Dopo il falò, decisamente duro il commento dell'ex moglie di Andrea, la quale lo ha attaccato sui social dicendo che sia lei che i suoi figli di vergognano di lui.

Il duro attacco dell'ex moglie di Andrea dopo il confronto finale a Temptation Island Vip

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso del falò finale di ieri sera la Caldonazzo è stata molto dura nei confronti di Andrea. La showgirl e attrice non ha gradito per niente il fatto che il suo compagno si sia avvicinato alla tentatrice Zoe, di appena 20 anni, e più volte ha ribadito che sua figlia ha cinque anni in più di quella tentatrice.

'Non ti vergogni di quello che hai fatto?' continuava a ripetere la Caldonazzo, anche se Andrea ribatteva dicendo che anche lei non si era comportata bene all'interno del villaggio delle tentazioni, perché si era cimentata in una serie di balletti provocanti che a lui non sono piaciuti per niente.

Sta di fatto che il falò finale tra i due non è finito nel migliore dei modi: la Caldonazzo ha preferito andare via dalla spiaggia senza neppure finire di ascoltare ciò che Andrea aveva da dirle. I due, quindi, si sono lasciati così senza un vero e proprio confronto finale dopo tutto quello che era successo.

'Provo pena per te', scrive l'ex moglie

Tuttavia al termine del falò tra Andrea e Nathaly, hanno fatto molto discutere le parole dell'ex moglie di lui che sui social si è lasciata andare ad un commento a dir poco durissimo nei suoi confronti. Daniela Pandini ha scritto che quando tre anni fa lei e i loro tre figli scoprirono che Andrea la tradiva, prese una decisione importantissima.

'Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all'amante' ha scritto la donna sui social ribattendo che ad oggi si rende conto di aver preso un'ottima decisione.

E commentando la 'performance' di Andrea all'interno del villaggio di Temptation Island Vip, Daniela non si è fatta problemi nel dire che il suo ex marito ha toccato il fondo del barile. 'I nostri figli si vergognano di te', ha scritto la donna aggiungendo che anche lei prova pena nei suoi confronti ed è rimasta a dir poco senza parole per lo spettacolo che lui ha offerto in queste settimane all'interno del reality show.