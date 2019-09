Finalmente l’attesa è finita, i telespettatori ieri hanno avuto modo di vedere la prima puntata del reality Temptation Island Vip 2019. Nel secondo appuntamento in programmazione il prossimo lunedì, le coppie partecipanti continueranno a mettere alla prova il loro amore. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha già annunciato in anteprima ciò che accadrà la prossima settimana. I primi spoiler rivelano che Damiano Er Faina, sempre più triste e furioso per essersi accorto che la sua fidanzata Sharon Macri non sente affatto la sua mancanza, richiederà un falò di confronto immediato. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli invece saranno molto disperate, molto probabilmente per aver visto i fidanzati filtrare con delle tentatrici.

Riassunto della prima puntata andata in onda il 9 settembre

Lunedì 9 settembre 2019, su Canale 5 è stato trasmesso il primo appuntamento del famoso reality Temptation Island Vip prodotto da Maria De Filippi. A differenza dello scorso anno nella nuova edizione di questo programma c’è stato un cambiamento, visto che la conduzione dopo Simona Ventura è stata affidata ad Alessia Marcuzzi. Già il primo esordio è stato caratterizzato da tanti colpi di scena.

Come di consueto le 6 coppie partecipanti sono formate da personaggi già conosciuti dal pubblico. I telespettatori tra i 14 tentatori e le 14 tentatrici, hanno sicuramente notato che molti hanno già fatto la loro apparizione televisiva nel famoso dating show Uomini e Donne.

Nella parte iniziale della prima puntata, tutti i partecipanti hanno avuto modo di presentarsi. A seguito della consegna delle ghirlande, le coppie si sono divise andando nei rispettivi villaggi.

La prima separazione più dolorosa è stata quella tra Serena Enardu e Pago. Il cantante è stato chiamato più volte a recarsi nel pinnettu per guardare dei video riguardanti la sua fidanzata, che entrata subito in confidenza con le sue compagne di viaggio, ha reso note alcune divergenze tra di loro. L’atteggiamento della giovane imprenditrice sarda ha già infastidito il suo fidanzato, poiché ha trovato una certa affinità con il single Alessandro.

Anche Simone Bonaccorsi non ha reagito per niente bene dopo aver visto un avvicinamento tra la fidanzata Chiara Esposito con il tentatore Valerio. Il più bello di Italia del 2018 ha addirittura iniziato ad avere dei dubbi, dopo aver visto la modella con cui sta insieme da 10 mesi essere così espansiva con gli altri uomini. Le dirette interessate, cioè l’ex tronista e la modella catanese invece non hanno guardato nessun video sui loro rispettivi fidanzati.

Andrea Ippoliti, stanco di sentire la fidanzata Nathalie Caldonazzo parlare sempre dei loro problemi, facendogli pesare il fatto che non si interessa della sua vita passata, per ripicca ha iniziato a trascorrere gran parte delle sue giornate insieme alla tentatrice Zoe deludendo la showgirl del Bagaglino. Anna Pettinelli invece pur avendo visto il fidanzato Stefano Macchi approcciarsi con la single Cecilia, ha detto ad Alessia Marcuzzi di essere tranquilla al momento, ma non ha nascosto il fatto che potrebbe essere interessato alla ragazza.

Anche il doppiatore non ha temuto nessuna rivalità, poiché ha affermato che la conduttrice radiofonica è stata semplicemente se stessa. Damiano Er Faina oltre a vedere nel pinnettu la fidanzata Sharon farsi massaggiare da alcuni tentatori, l'ha vista lamentarsi parecchie volte del suo comportamento. Lo youtuber romano purtroppo, dopo aver sentito la fidanzata ammettere di non essere più sicura di se stessa riferendosi alla loro relazione, ha perso le staffe, al tal punto da richiedere il falò di confronto immediato. Per fortuna la Marcuzzi è riuscita a tranquillizzare Damiano invitandolo a recarsi nel villaggio da solo per non prendere una decisione affrettata.

A stravolgere la prima puntata ci ha pensato Ciro Petrone, che dopo soli due giorni di lontananza dalla sua fidanzata Federica Caputo, ha deciso di voler uscire dal programma richiedendo un falò di confronto. Quest’ultima si è rifiutata di terminare la sua avventura in anticipo, precisando di avere gli stessi dubbi di quando è entrata nel villaggio. Il giorno dopo l’ex protagonista di Gomorra ha infranto il regolamento della trasmissione, oltrepassando la recinzione che separa i due villaggi per ricongiungersi con la fidanzata. Il gesto dell’attore non è per niente piaciuto a Federica, ma nonostante ciò i due si sono visti costretti a terminare la loro avventura uscendo insieme dopo quanto accaduto.

Spoiler della seconda puntata: Damiano richiede il falò, Anna e Nathalie disperate

La seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 in cui le coppie rischieranno di compromettere il loro rapporto, andrà in onda sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset in prima serata lunedì 16 settembre. Dalle anticipazioni si evince che i telespettatori scopriranno quale sarà la scelta di Sharon, ovvero se accetterà di presentarsi al falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Damiano Er Faina, per la sua forte gelosia. Sarà quindi la Macri a decidere se rimanere nel villaggio di Is Morus Relais, dopo aver messo in dubbio i suoi sentimenti verso il romano. Inoltre la conduttrice Alessia Marcuzzi, prima di salutare il pubblico, ha svelato che sull’isola approderà un personaggio inaspettato, che sarà di fondamentale importanza riguardo al destino dei partecipanti del format televisivo basato sui sentimenti. Alcune indiscrezioni fanno pensare che nel cast del programma potrebbe approdare una nuova coppia, dopo la squalifica di Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo.

Dalle immagini del promo è già possibile vedere che Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli non vivranno affatto dei momenti felici: le due donne non riusciranno a trattenere le lacrime dopo aver visto gli scorretti comportamenti dei loro fidanzati. Per chi non ha seguito la trasmissione, potrà rivedere benissimo le repliche intere del reality show attraverso il sito Mediaset Play in cui viene mandata in onda anche la diretta TV.