La terza puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì 23 settembre. Il viaggio nei sentimenti delle coppie famose è in pieno svolgimento, ma tutto potrebbe ancora cambiare. La prossima sarà una puntata ricca di emozioni per Serena e Pago che probabilmente vedranno il loro rapporto giungere a un punto di svolta, ma anche le altre coppie non saranno da meno. Inoltre, ci sarà l'ingresso di Alex Belli e la sua compagna.

Forti dubbi per Anna Pettinelli che chiederà il falò di confronto con il suo Stefano

Anna Pettinelli è partita in questa avventura abbastanza sicura del suo amore con Stefano Macchi, ma nella seconda puntata ha avuto forti dubbi dopo aver visto un video. Il suo compagno infatti, è parso molto complice della single Cecilia e la speaker è stata sopraffatta dalla gelosia, scoppiando in lacrime. Nella terza puntata la Pertinelli assisterà a un altro video che farà vacillare la sua sicurezza.

La donna avrà molto timore della forte differenza di età che la separa da Stefano (18 anni) e questo le farà chiedere un falò di confronto. Tra Pago e Serena, la situazione si è mostrata difficile sin dalla prima puntata. I due, ormai, sembrano essere molto distanti ed entrambi si concederanno in nuove conoscenze. Serena vedrà per la prima volta il suo compagno alle prese con una single e questo la manderà in crisi. La Enardu in lacrime fa pensare che forse la loro situazione potrebbe capovolgersi.

Anticipazioni Temptation Island Vip, nuovo ingresso: entrano Alex Belli e Delia Duran

Tra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sin dalla prima puntata è apparso un modo molto diverso di vivere questa esperienza. Mentre lui è stato sulle sue ed ha anche anticipato ad Alessia Marcuzzi di voler sposare la sua fidanzata una volta fuori dal programma, Chiara ha da subito stretto amicizia con i single. Alla visione dei video il ragazzo si è mostrato sicuro del suo rapporto, ma stando alle anticipazioni, la terza puntata di Temptation Island Vip segnerà una svolta nel rapporto della giovane coppia.

Il più bello d'Italia verrà chiamato da Alessia per parlargli, e, visto il regolamento del programma, quello che avrà da dirgli sarà sicuramente qualcosa di molto importante. Nathalie Caldonazzo nella scorsa puntata ha visto il suo compagno in atteggiamenti piuttosto intimi con la single Zoe e questo l'ha fatta infuriare. Lunedì 23 settembre si vedrà come procederà la difficile situazione della coppia.

Gabriele Pippo, arrivato da poco con la sua compagna, ha iniziato con allegria questa avventura, ma la.prossima puntata sarà per lui molto emozionante. Il ragazzo scoppierà a piangere davanti a un video e i suoi amici cercheranno di calmarlo. La novità della terza puntata di Temptation Island Vip è un altro ingresso: entreranno a far parte del villaggio Alex Belli e Delia Duran. I due si metteranno in gioco in un'avventura che, sebbene più breve delle altre, sarà ricca di colpi di scena.