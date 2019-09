La seconda puntata di Temptation Island Vip è partita col botto. Dopo il confronto tra Damiano Er Faina e Sharon Macrì, Nathalie Caldonazzo è stata protagonista di un vero e proprio momento di collera nei confronti del suo uomo Andrea Ippoliti.

Nathalie e Andrea hanno ammesso di essere sbarcati all'Is Mouras Relais con una crisi di coppia in atto. I due nel video di presentazione, si sono presentati ognuno dalle proprie case a differenza degli altri protagonisti.

Da quanto è emerso nel secondo episodio del docu-reality, la coppia potrebbe essere arrivata al capolinea.

L'ex primadonna del Bagaglino ieri, ha avuto un vero e proprio sfogo dopo aver visto un video riguardante il suo uomo. Nello specifico Andrea si è lasciato andare ad una domanda osé, rivolta alla sua tentatrice. Tale comportamento di Ippoliti ha mandato letteralmente in escandescenza la Caldonazzo.

La protagonista prima ha gettato il tablet sulla sabbia, poi ha iniziato ad attaccare il fidanzato: "Sono senza parole, ha veramente toccato il fondo. Io lo vedo proprio un pupazzo". L'accusa di Nathalie nei confronti di Andrea, sarebbe quella di essersi spinto oltre con la single Zoe Mallucci. La soubrette senza mezzi termini ha sottolineato che la tentatrice del suo fidanzato è molto giovane, tanto da avere solamente 5 anni in meno di sua figlia.

La 50enne dopo essersi resa conta della sua reazione sopra le righe si è scusata con Alessia Marcuzzi. In un secondo momento ha confessato di aver passato 3 anni piuttosto duri al fianco di Andrea, a causa della gelosia del suo uomo: "Mi faceva sentire sempre sbagliata". Nel frattempo le anticipazioni sulla terza puntata, mostrano lo spettro di un presunto tradimento di Andrea Ippoliti ai danni della sua fidanzata. Dunque, non resta che attendere la messa in onda della terza puntata per vedere il fatidico confronto tra i due protagonisti.

Temptation: due nuove coppie nel cast

Nella puntata di ieri i telespettatori hanno assistito all'entrata in scena di una nuova coppia, ovvero quella formata da Gabriele Franco e Silvia Tirado. Oltre a loro entreranno a far parte del cast anche Alex Belli e Delia Duran. La prima coppia è stata chiamata per sostituire gli squalificati Ciro Petrone e Federica Caputo, dopo il comportamento vietato da parte dell'attore.

Alex e Delia invece, rimpiazzeranno l'addio di Damiano Er Faina e Sharon Macrì. Quest'ultimi hanno deciso di uscire dal programma insieme più uniti di prima. Stando alle anticipazioni, durante la terza puntata il figlio di Pippo Franco farà già parlare di sé. Il giovane dopo essere arrivato all'Is Mouras Relais, andrà in crisi per un video riguardante la sua fidanzata: "Siamo anni luce oltre il rispetto".