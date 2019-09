Durante l'ultima puntata di Temptation Island Vip di lunedì 23 settembre, Andrea Ippoliti durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo ha visto andare via infuriata quest'ultima ed è anche stato ripreso dalla conduttrice televisiva Alessa Marcuzzi per il suo atteggiamento troppo aggressivo, ma non è finita qua. Infatti, l'uomo ora dovrà vederla con l'ex moglie che ha detto queste parole: 'Ha detto di non aver mai tradito?

Ma se tre anni fa lo ha fatto e lo hanno pure scoperto i nostri figli'. Poi, Daniela Pandini ha concluso così il post: 'Hai toccato il fondo'.

In particolare, a far innervosire l'ex moglie di Ippoliti è stata propria una frase detta da quest'ultimo durante il falò di confronto. L'uomo ha affermato di non aver mai avuto dei problemi con le donne delle sue precedenti storie: né nel suo matrimonio di quindici anni e nemmeno per quanto riguarda la sua storia di dieci anni con la sua fidanzata.

Però, la moglie di Andrea ha voluto chiarire in primo luogo che non è ancora ex, ma lo saranno ufficialmente a dicembre. Poi ha aggiunto che quando lei e i suoi figli hanno scoperto del tradimento hanno lasciato Andrea Ippoliti all'amante come punizione migliore. Una decisione che a detta della Pandini è stata confortata dagli ultimi eventi:'I nostri figli si vergognano di te. Hai davvero toccato il fondo'.

Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti potrebbero stare insieme dopo la fine di Temptation Island Vip

Come abbiamo già anticipato, la terza puntate del reality show di Mediaset ha avuto come protagonisti la coppia formata da Andrea e Nathaly e la single Zoe, la giovane tentatrice che ha fatto perdere la testa al 47enne e ha portato alla rottura con l'attuale compagna. Dal falò di confronto è emerso che la Caldonazzo è rimasta 'schifata' per tutte le effusioni che l'ormai ex compagno faceva con una ragazza che 'ha solo 5 anni in più di mia figlia', ha detto Nathaly.

Poi, oltre a questo si aggiunge l'intervento della moglie di Ippoliti che lo accusa di ripetuti tradimenti durante il loro matrimonio. Però lui, almeno da quello che si è potuto vedere dalle sue Instagram stories, si è concesso un pranzo romantico al mare con Zoe, per la precisione i due si sono concessi una pranzetto a Fregene. Questo potrebbe essere un chiaro indizio che i due stanno continuando a frequentarsi e che la loro storia stia proseguendo anche dopo la fine del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

A dimostrazione di ciò, alcune immagini postate e poi rimosse dai loro account che mostrerebbero lo stesso luogo, nonché lo stesso panorama e gli stessi piatti. Dunque, è chiaro che tra i due potrebbe esserci ben altro di una semplice tentazione all'interno di un programma televisivo.