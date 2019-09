Lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'attesissima terza puntata di Temptation Island che, da come riportano le anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena. Da quanto si apprende infatti, nel corso del nuovo appuntamento, vedremo l'esito del confronto richiesto già la scorsa settimana da Nathalie Caldonazzo al fidanzato Andrea, mentre un altro falò verrà richiesto a gran voce dalla speaker radiofonica Anna Pettinelli, furiosa con il compagno Stefano.

In Sardegna inoltre, dovrebbero sbarcare anche Alex Belli e Delia Duran, pronti a mettersi in gioco nel reality dei sentimenti, mentre una comunicazione importante, attende il modello Simone Bonaccorsi, il quale sarà preoccupato per quanto gli sarà rivelato da Alessia Marcuzzi sulla sua fidanzata Chiara.

Simone sconvolto al falò: 'Ho il cuore che mi sta scoppiando'

Una nuova puntata di Temptation Island Vip, attende i fan del reality prodotto da Maria De Filippi nella serata del 23 settembre e dove, stando alle anticipazioni fornite, vedremo che Alessia Marcuzzi vorrà parlare da sola al falò con Simone Bonaccorsi. La conduttrice, prima di mostrargli un video riguardante la compagna, lo informerà che Chiara ha raggiunto una nuova consapevolezza nel corso di quest'avventura, lasciando senza parole il giovane 'Mister Italia', il quale apparirà sconvolto e preoccupato per quanto sta per accadere, arrivando ad esclamare: "Ho il cuore che mi sta scoppiando".

Al momento, non è dato sapere se Chiara si sia spinta oltre con uno dei single del villaggio o se la consapevolezza di cui parla Alessia si riferisca a qualcos'altro. Sta di fatto che, solo con la messa in onda della terza puntata, potremo scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti per la coppia formata da Simone e Chiara.

Spoiler Temptation del 23 settembre: falò anticipato per Nathalie e Anna

Nella terza puntata di Temptation Island, si conoscerà anche il destino della coppia formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, con la richiesta da parte della showgirl, del falò immediato.

Gli atteggiamenti del compagno con la single Zoe, hanno mandato su tutte le furie la Caldonazzo, che già tal termine della scorsa puntata aveva chiesto alla produzione un confronto immediato con il fidanzato. L'esito del falò quindi, verrà mostrato proprio nella puntata del 23 settembre, dove vedremo che anche Anna Pettinelli chiederà un faccia a faccia al compagno Stefano, dopo aver visionato alcuni filmati che hanno scatenato la sua rabbia.

Appuntamento per lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5, per assistere alla terza puntata di Temptation Island Vip, dove i fan del reality scopriranno gli esiti dei falò anticipati e dove si conoscerà il destino di Chiara e Simone.