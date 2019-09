Nella giornata di ieri l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, Sossio Aruta, ha attaccato duramente la partecipazione a Temptation Island Vip 2019 da parte di Er Faina. Naturalmente dietro questo attacco c'è un motivo valido. Infatti, Er Faina (personaggio con molti follower su Instagram) nella passata edizione del reality estivo di Mediaset aveva attaccato duramente l'ex cavaliere Sossio, rimarcando che per lui non fosse sufficientemente famoso per stare nell'edizione Vip di Temptation.

Proprio per questo motivo, nella giornata di ieri Sossio sul suo profilo Instagram ha attacca Damiano (soprannominato sul web Er Faina). Vediamo nel proseguo dell'articolo, tutto lo sfogo di Sossio nei dettagli.

Temptation Island Vip 2019: Sossio Aruta si prende la sua rivincita attaccando Er Faina su IG

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha deciso nella giornata di ieri di deridere e attaccare Er Faina su Instagram.

''Alla fine ce l’hai fatta. Sei arrivato a Temptation Island Vip. Ma Vip de che? L’anno scorso hai rotto i cogl… a me e ora sei Vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto e Barbara d’Urso?''. Queste sono le parole con le quali Sossio ha aperto il suo sfogo su IG, continuando con termini ancora più pensanti in romanesco: ''Ma non ti vergogni? Er monne..., er co…''.

Naturalmente la risposta di Er Faina per ora non potrà arrivare, visto che in tutto il periodo che Damiano sarà il protagonista di Temptation Island Vip 2019 non potrà pubblicare e apparire sui social network. Tuttavia, però, l'attacco di Sossio è sembrato un po' troppo esagerato, anche se c'è da dire che anche gli attacchi che Er Faina solitamente fa ai personaggi famosi o programma televisivi non sono mai molto moderati, anzi.

Tra poche settimane Sossio diventerà papà

Ovviamente Sossio non è solamente quello che ha attaccato Er Faina per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, ma è anche quell'uomo dolce e romantica che ha conquistato il cuore di Ursula nella trasmissione di Uomini e Donne. Tuttavia, presto la coppia avrà una new entry, visto che Ursula partorirà la loro bambina la quale si chiamerà Bianca. Proprio per questo motivo Sossio tramite i suoi profili social è apparso molto contento, facendosi immortale con i primi abiti che indosserà la sua principessa Bianca.

La stessa cosa ha fatto anche Ursula, che negli ultimi giorni ha mostrato ai suoi fan la stanza con la culla dove appunto starà sua figlia Bianca. Non ci resta che augurare alla coppia il meglio, aspettando ovviamente nuove notizie anche sulla vicenda Sossio-Er Faina.