Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare dello sfogo che ha avuto Maria De Filippi a Uomini e donne in difesa di Raffaella Mennoia: per informare il pubblico che il web è pieno di persone che offendono senza motivo, la conduttrice ha tirato in ballo la querelle che c'è stata quest'estate tra l'autrice e Teresa Cilia. Sebbene non sia mai stata nominata direttamente, l'ex tronista siciliana ha deciso di replicare su Instagram alla frecciatina della presentatrice: la ragazza ha parlato di un problema di salute che l'ha costretta a lasciare il lavoro nella redazione.

Teresa ribatte alle accuse sui social network

Dopo settimane di silenzio, pare imposto da una diffida inviatale da Mediaset, Teresa Cilia è tornata a parlare del suo passato nella redazione di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, martedì 17 settembre, Maria De Filippi si è esposta per la prima volta in pubblico per difendere la sua collaboratrice Raffaella Mennoia dai tanti attacchi che ha ricevuto durante l'estate.

Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, infatti, la padrona di casa ha raccontato che una persona che lavorava a stretto contatto con l'autrice un po' di tempo fa, di recente le ha puntato il dito contro dicendo molte falsità. Pare, inoltre, che la destinataria di questo sfogo (il cui nome non è mai stato fatto palesemente) si sia licenziata dopo che le è stato detto "no" ad un aumento di stipendio che aveva richiesto.

A poche ore dalla diffusione delle anticipazioni nelle quali si parla anche di lei, l'ex tronista siciliana ha usato Instagram per mettere in chiaro alcune cose. Teresa, dunque, ha informato i suoi fan di aver lasciato Roma, e quindi anche il lavoro nella redazione di U&D, per vari motivi: la vita troppo cara che si fa nella Capitale piuttosto che a Ragusa (dove lei vive attualmente), la difficoltà del marito Salvatore nel trovare un impiego al Nord e un problema di salute che ha scoperto di avere ad un mese dal suo matrimonio.

La Cilia conferma di essere stata diffidata

Teresa ha ammesso di essere stata lei a lasciare il posto di lavoro nella redazione di Uomini e Donne, ma di averlo fatto per ragioni molto importanti che non hanno nulla a che vedere con una banale richiesta di denaro. La ragazza, inoltre, ha rassicurato le persone che le vogliono bene sul fatto che il problema di salute che aveva scoperto di avere in realtà era stato un falso allarme.

In merito a quello che è stato detto sul suo conto negli studi Elios ieri, la Cilia si è limitata a dire: "Sono molto schifata. Non voglio parlare e non voglio più sentire questi discorsi. Sono stata chiara, io ho bisogno di relax". Prima che in tantissimi la esortassero a raccontare la sua verità su quello che sarebbe accaduto nel backstage di U&D molti anni fa, la siciliana ha detto: "Non posso parlare d'altro, quindi non fatemi domande".

Con questa puntualizzazione, è come se Teresa avesse confermato per l'ennesima volta di essere stata diffidata da Mediaset nel portare avanti la sua battaglia contro la Mennoia.

Per paura di essere fraintesa, infatti, la giovane ha precisato che si è limitata a raccontare una sua esperienza personale senza fare del male a nessuno.