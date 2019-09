È un "pomeriggio di fuoco" quello che hanno vissuto Tony Effe e Arianna Cirrincione: il cantante, in modo particolare, è andato su tutte le furie dopo che ha scoperto che la ragazza ha chiamato il suo nuovo cane Cookie, esattamente come quello che lui possiede. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto con fermezza al trapper, arrivando a promettergli una "cinquina" per il modo sgarbato in cui le ha puntato il dito contro.

Tony Effe perde le staffe su Instagram

È bastata una semplice foto nella quale Arianna Cirrincione presentava ai followers il suo nuovo amico a quattro zampe, a scatenare la furente reazione di uno dei trapper più amati dai giovanissimi: Tony Effe. Uno dei membri della Dark Polo Gang dunque, poche ore fa, ha usato Instagram per scagliarsi verbalmente contro la ragazza che avrebbe osato copiare non solo il nome del suo cane, ma anche la razza.

Nelle Stories del trapper, nel primo pomeriggio di martedì 10 settembre, è apparsa la foto dell'ex corteggiatrice con il seguente messaggio: "Questa stupida mi ha copiato il cane e l'ha chiamato Cookie. Andate tutti a scrivergli Fake sotto il suo povero post".

L'ex di Taylor Mega ha tirato in ballo lo scatto che la ragazza ha pubblicato poco prima per condividere un momento di gioia con i suoi tanti fan; sempre sotto a quest'immagine, Tony Effe ha lasciato il sintetico ma chiaro commento: "Copiona".

La fidanzata di Andrea Cerioli, famosa soprattutto per il suo bel caratterino, non ci ha pensato due volte a rispondere per le rime all'artista: "Ascoltami, il cane non è mio, ma di mio fratello e della sua ragazza, ai quali evidentemente è piaciuto questo nome".

"Semmai ti dovessi incontrare, puoi azzardarti a darmi della stupida di persona, così ti do una cinquina e impari a parlare con una donna", ha digitato Arianna prima d'invitare il suo polemico interlocutore a imparare anche un po' d'educazione.

Scontro serrato tra Tony Effe e la Cirrincione

Dopo aver rimosso la Stories nella quale dava della "stupida" ad Arianna Cirrincione, Tony Effe ha pubblicato dei video su Instagram per spiegare le ragioni dello sfogo che ha avuto questo pomeriggio: "Allora ragà ho dovuto cancellare il post perché la tipa in tre secondi è tipo diventata famosa. Comunque io dico ma che c’hai in testa la cenere che ti compri il cane come il mio e lo chiami proprio Cookie?

Non capisco, spiegatemi se questa tipa ha la cenere in testa con la me...".

Il cantante della Dark Polo Gang, poi, ha scherzato sul fatto che qualche ragazzino possa imitarlo facendosi una plastica facciale per assomigliargli; secondo lui, infatti, tutto quello che fa viene copiato (dagli abiti che indossa, al taglio di capelli). "Purtroppo la gente non ha personalità", ha concluso il trapper prima di rivolgersi al suo amato cagnolino e rassicurarlo sul fatto che resto l'unico e originale Cookie.