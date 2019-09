Un nuovo triangolo amoroso è ormai alle porte nelle puntate americane di Beautiful con protagoniste ancora le famiglie Logan e Spencer. Ma questa volta non si tratta dell'ormai noioso amore che Liam prova sia per Hope che per Steffy. Al centro di un doppio interesse sentimentale sarà il fratello Wyatt che, dopo la scoperta delle menzogne di Flo Fulton riguardanti la vera identità di Beth, ha subito fatto un passo indietro ed è tornato dalla sua ex fiamma Sally Spectra. Tale inversione di rotta è stata accolta inizialmente in maniera dubbiosa dalla stilista, tanto da rendere necessaria una mossa eclatante da parte del figlio di Quinn. Wyatt, infatti, ha deciso di rendere palese l'amore che prova per la rossa, attraverso una inaspettata proposta di matrimonio.

Beautiful trame americane: Sally risponde 'sì' alla proposta di Wyatt

Le puntate americane di Beautiful attualmente in onda confermano che Wyatt non ha nessuna intenzione di guardarsi indietro, dopo avere scoperto che Flo ha mentito a tutti spacciandosi per la finta madre biologica di Phoebe/Beth. Per tale ragione, chiusa di punto in bianco la sua storia con la Fulton, il rampollo Spencer è subito tornato da Sally e si è scusato per avere messo in dubbio la sua lealtà per una bugia di poco conto (un messaggio ricevuto da Thomas).

La Spectra, memore di quanto accaduto solo qualche mese prima con Flo, è però apparsa dubbiosa per le parole del ragazzo. Tornerà ancora dalla sua ex alla prima crisi? Per confermare di avere le idee chiare e di non voler ripetere simili errori, Wyatt ha deciso di compiere una mossa clamorosa. Inginocchiandosi davanti alla Spectra, le ha mostrato l'anello di fidanzamento e le ha chiesto di sposarlo. Sorpresa per una simile richiesta, Sally ha avuto dei momenti di indecisione ma ha poi accettato di diventare la futura signora Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Quinn sostiene il ritorno di Wyatt da Flo

Il lieto fine è dunque inevitabile per Sally e Wyatt, ormai prossimi alle nozze? I fan di Beautiful sanno bene che in questi casi è meglio non dare nulla per scontato, visto che Flo non è affatto disposta a perdere il suo ex senza lottare. Le anticipazioni rivelano che la Fulton continuerà ad insistere per ottenere da Wyatt una seconda possibilità e gli confesserà di non avere mai smesso di amarlo.

Shauna la sosterrà e lo stesso farà anche Quinn, convinta che la Logan (Flo è figlia biologica di Storm) sia la persona ideale per il figlio. In queste complicazioni andrà ad aggiungersi la crisi di Katie, che renderà necessario un trapianto di rene in tempi rapidi. Flo potrebbe essere la donatrice perfetta, facendo in modo che la sua immagine sia ripulita agli occhi delle parenti Logan e, quasi sicuramente, anche dello stesso Wyatt.