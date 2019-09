La doppia puntata di Un posto al sole trasmessa su Rai 3 ieri 16 settembre è stata ampiamente dedicata all'ennesimo litigio tra Serena e Filippo. La coppia ha chiamato in causa vecchi rancori, a partire dal denaro perso da lui con il trading online passando poi per le diverse vedute in ambito lavorativo. Lei vorrebbe aprire un B&B al quale dedicarsi senza troppe ambizioni, mentre il marito è convinto che il progetto del chartering elaborato insieme al padre Roberto dia maggiori margini di guadagno.

La discussione si è fatta dura e la situazione non sarà destinata a migliorare nel corso delle prossime puntate della soap partenopea.

Al contrario, le anticipazioni rivelano che nella settimana da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, Serena e Filippo continueranno a vivere forti tensioni, tanto che lui riceverà l'offerta di trasferirsi a casa del padre.

Un posto al sole anticipazioni: ancora tensioni tra i coniugi Sartori

Le anticipazioni di Un posto al sole di questa settimana confermano che le discussioni tra Serena e Filippo continueranno tra alti e bassi.

Dopo il terribile diverbio avvenuto negli episodi di ieri 16 settembre, la coppia tenterà di dare una svolta alla propria relazione anche se non sembrerà ancora destinata a raggiungere un punto di accordo sulle tante questioni in sospeso.

La puntata in onda il 18 settembre, infatti, confermerà che la crisi sarà ancora in atto e che Serena tenterà di sfogarsi con Giulia alla quale racconterà i suoi problemi. Successivamente la Cirillo proverà a dissipare le tensioni con il marito, ma l'obiettivo difficilmente verrà raggiunto.

Upas trame di fine settembre: Filippo riceve l'offerta di trasferirsi dal padre

A conferma di come i problemi siano ancora lontani dall'essere risolti, arrivano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 23 al 27 settembre. In tale periodo, Roberto si confronterà con il figlio, al quale proporrà di trasferirsi da lui a causa delle recenti incomprensioni con Serena.

Accetterà un simile passo, confermando di fatto che il suo rapporto con la moglie potrebbe essere giunto al termine?

Nel frattempo i coniugi Sartori si troveranno a fare i conti con un nuovo problema legato alla piccola Irene. La bambina, infatti, si troverà suo malgrado coinvolta nella crisi in atto tra i suoi genitori e tale problema avrà delle ripercussioni anche nel suo comportamento. Sarà questo il motivo che spingerà la coppia a riappacificarsi?

In tutte queste complicazioni, il ruolo di Leonardo Arena è stato momentaneamente accantonato per lasciare spazio alla vita privata di Serena e Filippo. Ma è difficile credere che il triangolo che sta appassionando i telespettatori venga archiviato tanto velocemente.