Nuovi colpi di scena nello studio di Uomini e donne dove, lo scorso 13 settembre, è avvenuta una nuova registrazione del Trono Classico e dove è giunta una segnalazione sul corteggiatore Javier Martinez, secondo la quale il giovane ex tentatore di Temptation Island sarebbe fidanzato o, almeno, non sarebbe stato single sino a pochi giorni prima dell'ingresso nello studio di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', pare dunque che il giovane di origini argentine sia stato allontanato dal programma dopo la scoperta di una chat incriminante.

Registrazione Trono Classico del 13 settembre: segnalazione su Javier

Polemiche e colpi di scena non mancheranno nemmeno in questa nuova stagione di Uomini e donne che prenderà ufficialmente il via su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Nel frattempo, si stanno effettuando le registrazioni presso gli studi Elios di Roma e dove, stando alle anticipazioni, veniamo a sapere che il corteggiatore di Sara ed ex tentatore di Temptation, Javier Martinez, è stato oggetto di una segnalazione secondo la quale il giovane non sarebbe single. Il tutto nato da uno screenshot arrivato in redazione e riguardante alcuni messaggi scambiati dal giovane con una ragazza, con la quale si sarebbe frequentato sia prima del reality delle tentazioni, sia sino a poco prima dell'inizio delle registrazioni di Uomini e donne.

Da quanto si apprende, la ragazza avrebbe inviato la chat compromettente prima ad un giornalista, il quale poi l'avrebbe fatta recapitare alla redazione di Maria De Filippi. La conduttrice, quindi, non ha potuto far altro che portare il tutto a conoscenza del pubblico.

Martinez costretto a lasciare il programma

Quanto emerso durante la registrazione dello scorso 13 settembre, ha scatenato un nuovo putiferio all'interno dello studio e Javier ha intuito subito che sarebbe stato inutile tentare di giustificarsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La tronista Sara, che sembrava alquanto presa dal corteggiatore, è scoppiata a piangere e non ha potuto far altro che assistere all'abbandono di Martinez. Da quanto riporta il Vicolo delle News, l'ex tentatore avrebbe avuto anche un battibecco con un altro corteggiatore prima di lasciare definitivamente lo studio. Anche Tina, sembra sia andata su tutte le furie, stanca del fatto che alcuni partecipanti prendano in giro il programma e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Nelle ultime stagioni, infatti, sono emerse diverse bugie dette da alcuni protagonisti, sia del trono classico che di quello Over, al solo scopo di rimanere nel dating show di Maria De Filippi per acquisire popolarità. Su Canale 5, da lunedì 16 settembre, potremo dunque capire meglio come si svilupperanno le dinamiche di dame e cavalieri e di tronisti e corteggiatori.