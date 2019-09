Uomini e donne dovrebbe tornare su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle ore 14:45. In questi giorni si sono tenute le prime registrazioni delle nuove puntate del dating-show: il 30 agosto, ad esempio, è stata la volta del Trono Over che ha fatto segnare l'ennesima conferma di Gemma Galgani che anche quest'anno si avvia ad essere una delle protagoniste più discusse della trasmissione pomeridiana di Mediaset.

Fin da subito, infatti, la dama piemontese è stata chiamata da Maria De Filippi al centro dello studio per conoscere due nuovi corteggiatori, e allo stesso tempo sono scoppiate delle discussioni sia con Barbara De Santi che con la sua acerrima rivale Tina Cipollari.

Gemma ritorna in studio ed è subito lite con Barbara sulla 'pensione'

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News sulla prima registrazione di Uomini e Donne Trono Over del 30 agosto svelano che Maria De Filippi si è soffermata subito su Gemma, facendo vedere un filmato che ha mostrato come la Galgani abbia trascorso l'estate tra serate divertenti e spensierate.

Ovviamente non è mancato l'intervento di Tina Cipollari, e fin dalle prime battute sembra che le due antagoniste abbiano ripreso a scontrarsi duramente.

Inoltre dagli spoiler si apprende che la dama torinese è stata al centro di un battibecco con Barbara De Santi. Gemma, infatti, ha attaccato l'insegnante lombarda, dicendole che guadagna del denaro facile senza lavorare. Immediata la reazione della sua rivale, la quale ha replicato che su questo argomento proprio la Galgani non dovrebbe intervenire giacché è già pensionata: "Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure", avrebbe tuonato Barbara in studio.

Per Gemma Galgani arrivano due nuovi corteggiatori

Le anticipazioni di questa prima puntata del Trono Over riportano anche che per Gemma sono approdati in trasmissione due nuovi corteggiatori che hanno contattato la redazione proprio per poterla conoscere ed eventualmente frequentare. I due cavalieri si chiamano Pippo e Crispino, e sarebbero seriamente intenzionati a far breccia nel cuore della storica protagonista del dating-show.

Invece non è rientrato Giorgio Manetti: infatti, come aveva già annunciato in un'intervista, il "gabbiano" ha deciso di non tornare nel programma di Maria De Filippi, ritenendo ormai di aver fatto il suo tempo a Uomini e Donne. Tuttavia l'ex fidanzato di Gemma Galgani ha anche anticipato che prossimamente rientrerà in televisione con un nuovo progetto, ma per il momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli.