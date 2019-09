La sua partecipazione a Temptation Island Vip è stata preceduta da accese polemiche social. Damiano Er Faina, il provocatore del web, è finito nel mirino sia dei seguaci del reality sui sentimenti che di numerosi personaggi della tv appena è stata ufficializzata la sua presenza nel cast. In particolare hanno puntato l’indice nei suoi confronti Francesco Chiofalo e Tina Cipollari. Quest’ultima ha pubblicato una serie di Stories sarcastiche nei confronti del romano che in passato non aveva risparmiato critiche sia nei confronti dei protagonisti di Temptation che della vulcanica opinionista di Uomini e donne.

Tina non ha dimenticato un video in cui Er Faina l’aveva presa in giro per il peso. Questo pomeriggio (17 settembre), nel corso della registrazione del trono classico del people show di Canale 5, la Cipollari si è scagliata contro Damiano, ospite in studio con la fidanzata Sharon. Per evitare che la situazione degenerasse sono stati costretti ad intervenire prima Gianni Sperti e poi Maria De Filippi.

Damiano Er Faina ospite di Uomini e Donne con la fidanzata

Damiano Er Faina è stato ospite di Uomini e Donne dopo aver chiuso l’esperienza a Temptation Island Vip. In un primo momento la fidanzata, delusa dalle parole dell’ex netturbino, aveva deciso di lasciare da sola il resort di Santa Margherita di Pula. In seguito il romano ha chiesto un falò straordinario nel corso del quale si è scusato con Sharon Macri.

Le parole della star del web hanno convinto la giovane che ha deciso di concedergli una nuova chance. Un’esperienza che ha lasciato il segno e che la coppia ha ripercorso nel corso della registrazione odierna del programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

Ben presto, però, il discorso è scivolato su alcuni video pubblicati in passato dall’odiatore della tv trash con protagonista Tina Cipollari.

Battute sarcastiche ed attacchi che l’opinionista non ha dimenticato. Da qui è nato un serrato confronto con la viterbese che non gli ha risparmiato pesanti critiche.

La rabbia dell'opinionista per le offese al figlio, interviene la De Filippi

In particolare Tina ha spiegato che il suo livore nei confronti di Damiano Er Faina è dovuto alla reazione che avrebbe avuto nei confronti del figlio che era intervenuto per difenderla dopo un suo attacco.

La Cipollari ha raccontato che il romano aveva pubblicato quattro anni fa un filmato in cui la prendeva in giro per il peso. A difesa della madre era intervenuto uno dei figli dell’opinionista di Uomini e Donne che aveva contattato Er Faina per chiedergli di non offendere la madre. Di contro la star del web avrebbe risposto in malo modo al ragazzino e da qui la rabbia di Tina nei confronti dell’ormai ex protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip.

La viterbese non ha trattenuto la rabbia e ad un certo punto si è presentata a muso duro davanti all’ex netturbino con Gianni Sperti e Maria De Filippi che sono stati costretti ad intervenire per allontanarla. Alla fine Damiano si è scusato con l’opinionista che, però, non ne ha voluto sapere.