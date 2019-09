Il 12 settembre scorso ha preso il via su Rai 1 la quinta stagione della fiction di successo Un Passo dal Cielo, con protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della forestale Francesco Neri e con il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), l'etologa Emma Giorgi (Pilar Fogliati), la fidanzata del commissario Eva (Rocio Munoz Morales). La prima puntata ha riscosso un grande successo, raccogliendo il consenso di oltre 4 milioni di telespettatori per uno share del 21.2%, consenso che sembra destinato ad aumentare, visto che nella seconda puntata della fiction un evento inaspettato sconvolgerà la tranquilla comunità montana di San Candido: Francesco, infatti, verrà accusato di omicidio.

Un Passo dal Cielo 5: il passato busserà di nuovo alla porta di Francesco

Non c'è pace per Francesco Neri, capo della guardia forestale di San Candido: nella prima puntata della quinta stagione della fiction ha dovuto fare i conti con il rapimento di Emma, ad opera di un ex adepto della comunità di Deva, seguace del maestro Albert interpretato da Matteo Martari. A salvare la giovane etologa è stato proprio Francesco, ma la pace e la serenità appena riconquistate non dureranno a lungo.

Nella seconda puntata di Un Passo dal Cielo, in onda giovedì 19 settembre, il passato tornerà a tormentare Francesco. Una donna, ex adepta di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità, inoltre, proprio la vittima dell'omicidio sarebbe stata a conoscenza di alcune informazioni su un misterioso figlio perduto di Francesco. Ad essere accusato dell'omicidio della donna sarà proprio il capo della forestale e spetterà al commissario Vincenzo Nappi cercare di scagionare l'amico.

Il commissario Vincenzo dovrà occuparsi da solo della piccola Carmela

Anche per il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) la situazione non sarà semplice: nella prima puntata ha conosciuto la gioia della paternità con la nascita della piccola Carmelina, ma se il commissario era al settimo cielo per il lieto evento, lo stesso non è accaduto alla sua compagna Eva. La maternità, infatti, ha fatto emergere in lei forti paure ed insicurezze, che l'hanno portata a decidere di andarsene lasciando a Vincenzo il compito di occuparsi della figlia appena nata.

In questa nuova puntata, inoltre, Vincenzo dovrà cercare di convincere Francesco dell'importanza di Emma nella sua vita. Nuovi colpi di scena attenderanno anche i nuovi personaggi della serie: Valeria Ferrante, interpretata da Beatrice Arnera, nuova forestale e collega di Francesco; Adriana Ferrante, sorella maggiore di Valeria, con la quale non ha un buon rapporto e la figlia Isabella Ferrante, interpretata dalla giovane attrice Jenny de Nucci.