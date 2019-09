Sono passati ben due anni e mezzo dall'ultima puntata di Un Passo dal Cielo 4: da allora i fan della fortunata serie della rete ammiraglia Rai non hanno smesso di chiedersi cosa sarebbe accaduto ai loro beniamini Vincenzo, Eva e Francesco nella nuova stagione della fiction.

L'attesa è finalmente finita e da giovedì 12 settembre, quando andrà in onda la prima puntata, gli spettatori potranno avere tutte le risposte alle loro domande: tra conferme e nuovi arrivi, la nuova stagione lascerà tutti con il fiato sospeso, sin dalla prima puntata, quando Emma vivrà momenti difficili.

Un Passo dal Cielo 5: le anticipazioni della prima puntata

Nella nuova stagione di Un Passo dal Cielo 5 l'etologa Emma Giorgi (Pilar Fogliati) e il capo della forestale di San Candido Francesco Neri (Daniele Liotti) potranno finalmente vivere la loro storia d'amore: Francesco, infatti, sembra avere definitivamente superato il trauma legato alla morte della moglie Livia e iniziare così una nuova vita e una nuova relazione sentimentale.

Le cose, però, potrebbero non essere così semplici come sembrano, perché il passato e il dolore per quanto accaduto sarebbero ancora vivi dentro Francesco, almeno fino a quando una minaccia imprevista si abbatterà su Emma. La causa di ciò sarebbe, secondo il forestale, Albert Kroess (Matteo Martari) l'ex guida spirituale della comunità Deva, che dal carcere continua ad influenzare la condotta e i comportamenti dei sui fedeli adepti.

Nella prima puntata anche il Commissario Vincenzo Nappi e la sua fidanzata Eva (Rocio Munos Morales) dovranno affrontare grandi novità: stanno, infatti, per diventare genitori, e questa nuova condizione genererà in loro ansie e paure, che mineranno anche la stabilità della loro relazione. In questa nuova serie non mancheranno i nuovi personaggi come Serena Autieri, che interpreterà il ruolo di Ingrid; Stefano Cassetti, che interpreterà invece il personaggio di Bruno e la giovanissima Jenny De Nucci che vestirà i panni di Isabella Ferrante.

Daniele Liotti racconta la caduta da cavallo sul set e il suo spavento

Sulle pagine della rivista DiPiù Tv, Daniele Liotti ha raccontato alcuni retroscena riguardo le riprese e la vita sul set, a cominciare dalle tante disavventure che ci sono state e che lo hanno visto protagonista. Tra esse, quella che lo ha colpito più profondamente è stata la caduta da cavallo: durante alcune riprese, che prevedevano anche l'intervento di un drone, il suo cavallo si è spaventato a causa della vicinanza dello strumento e ha iniziato a girare su se stesso, facendo cadere Daniele, il quale ha raccontato di esserne uscito illeso per miracolo.

Subito dopo, nonostante lo spavento, Liotti ha voluto risalire a cavallo e continuare a girare, anche se ha confessato di aver sentito le gambe tremare per molto tempo.