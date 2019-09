Lo scorso giovedì, i telespettatori di Rai 1 hanno avuto modo di vedere il primo appuntamento della fiction Un passo dal cielo 5. Le anticipazioni della terza puntata che verrà trasmessa giovedì 26 settembre 2019, dicono che si riapriranno delle vecchie ferite del protagonista Francesco Neri (Daniele Liotti) mentre sarà insieme ad Emma Giorgi (Pilar Fogliati) alla disperata ricerca di suo figlio di cui non sapeva nemmeno che esistesse.

Il comandante forestale e la sua ex fidanzata scopriranno che Albert Kroess (Matteo Martari), il maestro della pericolosa setta Deva è tornato in libertà.

Trama della seconda puntata

Francesco, dopo aver ripreso in mano la sua vita a seguito del lutto della moglie Livia, ha fatto i conti con un nuovo ostacolo. Il protagonista della Serie TV, preoccupato per la scomparsa della sua ex Emma, ha subito sospettato che sia finita sotto le grinfie del malvagio Albert Kroess.

Questa sera, cioè giovedì 19 settembre 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda il secondo episodio. Eva e Vincenzo saranno alle prese con un grosso problema, poiché avranno il timore di non essere dei genitori all’altezza. Intanto ci sarà l’ennesima tragedia: un donna che si rivelerà essere un ex membro della pericolosa setta Deva verrà ritrovata senza vita nelle terre abbandonate della comunità.

Inoltre la vittima sarà proprio colei che di recente aveva affermato di sapere qualcosa sul misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Il comandante della forestale di San Candido purtroppo verrà considerato il responsabile dell’omicidio e Vincenzo sarà costretto a lottare con tutte le sue forze per farlo tornare in libertà. Per finire, il vice questore Nappi, oltre a doversi prendere cura della figlia ancora neonata, si impegnerà per convincere Neri a non farsi sfuggire Emma.

Spoiler del 26 settembre: brutta notizia per Francesco ed Emma

Nel corso del terzo appuntamento in programmazione il 26 settembre 2019, sempre a partire dalle ore 21:25 circa e intitolato ‘Ferite profonde’, ci sarà il tentato omicidio di Adriana Ferrante, una donna che non vorrà avere più nulla a che fare con la setta Deva. Tutti i protagonisti dello sceneggiato verranno coinvolti con questo terribile avvenimento.

Dagli spoiler si evince che i sospetti però ricadranno verso i Moises che, pur avendo dimostrato di essere una famiglia perfetta, daranno l’impressione di nascondere qualcosa di oscuro. Nel frattempo, Francesco ed Emma uniranno le loro forze per una difficile impresa: ritrovare a tutti i costi il figlio di Neri scomparso nel nulla. L'ispettore superiore forestale e l'etologa, grazie alla loro collaborazione, si avvicineranno alla verità.

Il legame tra i due però verrà messo a dura prova a causa dell'improvvisa scarcerazione del maestro Albert Kroess. Questa bruttissima notizia non sarà affatto piacevole per Francesco ed Emma, visto che destabilizzerà il loro rapporto di fiducia.