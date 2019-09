Un posto al sole, la soap ambientata a Posillipo e che racconta le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini, continuerà a stupire i telespettatori con le sue storie. Le anticipazioni dell'ultima settimana di settembre vedono come protagoniste le storyline di Vittorio, Alex e Marina. Anita andrà a lavorare in radio, mentre Marina troverà un conforto in Fabrizio.

Trame di Un posto al sole al 27 settembre

Per Guido e Vittorio sarà un periodo di importanti cambiamenti.

Lollo e Mariella, infatti, saranno pronti a trasferirsi a casa Del Bue. Il trasloco non sarà una cosa semplice e, superate le difficoltà logistiche, la coppia dovrà affrontare un'altra difficile sfida. Intanto Vittorio comincerà a fare i conti con la nuova situazione abitativa e con la convivenza con Mariella e il piccolo Lollo. Alex sarà ancora in balìa della sua difficoltosa situazione famigliare: per lei arriverà il momento di decidere come comportarsi con Mia riguardo alla situazione di Carla.

Per la bambina, che acquisterà consapevolezza su quanto accaduto alla sua famiglia, non sarà facile capire come affrontare la situazione.

Le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 settembre di Un posto al sole parlano di ulteriori novità per Alex. La ragazza, infatti, scoprirà che Anita verrà assunta alla radio, ma la notizia verrà accolta serenamente. Nel frattempo, Mia riceverà una visita inaspettata, ma desiderata, da parte di sua madre.

Forse le cose nella sua famiglia si sistemeranno? Alex, Mia e sua madre trascorreranno insieme un bel pomeriggio, ma subito dopo, la ragazza riceverà improvvisamente una brutta sorpresa che la lascerà sotto shock.

Renato penserà ad Adele, Marina trova in Fabrizio un aiuto

Giulia sarà in procinto di raggiungere Denis, ma dopo aver parlato con Angela cambierà idea nel timore di commettere uno sbaglio.

Fabrizio, deciso ad aiutare Marina, avrà un forte scontro con suo zio. L'uomo, infatti, non avrà nessuna intenzione di far trapelare i segreti della famiglia Rosato e si metterà contro la decisione del nipote. Fabrizio e Marina saranno vicini, mentre lo zio si preparerà a fronteggiare il nipote. Roberto, intanto, proporrà a Filippo di trasferirsi da lui: il ragazzo accetterà?

Renato Poggi sarà sempre più preso dalla sua futura consuocera.

L'uomo penserà continuamente ad Adele e cercherà un modo per rivederla. Nel corso della settimana i due si vedranno e vivranno il loro tempo insieme con molta sintonia. Renato comincerà a pensare che tra loro stia nascendo un flirt. La crisi tra Filippo e Serena avrà delle ripercussioni su Irene e i due ne avranno consapevolezza. Riusciranno ad appianare i dissidi tra loro?