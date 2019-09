Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, sembrano rivelare alcuni dettagli decisamente interessanti sulle prossime trame, che appassioneranno di sicuro i fan. Presto si tornerà a parlare di Aldo Leone e in particolare l'attenzione verrà posta su un nuovo volto femminile con cui l'avvocato avrà modo di interagire. Lo stesso Luca Capuano ha presentato al pubblico questo personaggio femminile, attraverso il suo profilo Instagram, mostrando in una delle sue stories un breve video del backstage della soap in cui sono presenti l'affascinante avvocato e questa new entry.

Una donna misteriosa

Purtroppo il breve filmato postato dall'attore non fornisce molte informazioni sull'identità della donna, ma risulta comunque interessante. L'unico dettaglio che è stato rivelato è il suo volto, ma ad oggi non c'è nessuna dichiarazione ufficiale sul nome dell'attrice, né tanto meno particolari che possano far comprendere in che modo potrà essere coinvolta con l'affascinante avvocato all'interno delle prossime trame.

Difficile stabilire che ruolo possa avere questa new entry: le possibilità risultano molteplici, potrebbe essere una collega, una cliente, un familiare, anche se l'ipotesi più intrigante resta quella che possa trattarsi di sua moglie, di cui si è a lungo parlato, ma che, ad oggi, non è stata ancora mostrata sullo schermo. Se Luca Capuano l'ha voluta presentare al pubblico in anteprima, risulta piuttosto evidente che questo personaggio avrà un ruolo molto importante nelle prossime trame che lo riguardano.

Tornano Diego e Beatrice

Le puntate autunnali si concentreranno molto sull'avvocato e su alcuni personaggi che graviteranno attorno a lui. Nei prossimi episodi, Aldo Leone tornerà nuovamente ad interagire con Beatrice (Marina Crialesi) e Diego Giordano (Francesco Vitiello). Nei giorni scorsi si è parlato molto di un rumor che vedrebbe Aldo finire in coma, tuttavia non si conoscono molti dettagli su come questo possa accadere.

Va ricordato che Aldo ha da poco litigato con Beatrice, mentre Diego, che sembrava essere guarito dalla sua ossessione per Bea, tornerà presto alla carica. Quest'ultimo ha sempre visto in Aldo un suo acerrimo rivale e tale dettaglio potrebbe risultare molto importante nel prosieguo delle prossime storyline.

Un nuovo intrigo per Luca

La storyline, che si vedrà prossimamente, si preannuncia decisamente interessante e sembra che questa volta ci siano tutti gli elementi per sviluppare una trama davvero avvincente e ricca di colpi di scena.

A questo punto non resta che attendere i nuovi sviluppi per scoprire maggiori dettagli.