Certe notizie assumono talvolta un sapore quasi surreale per la loro frivolezza e questo è decisamente uno di quei casi, tuttavia la piccola polemica che è scaturita dalla vicenda risulta talmente divertente da meritare un approfondimento. Patrizio Rispo (Raffaele Giordano in Un posto al sole) ha lasciato un commento molto ingenuo e ironico ad un post sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, riguardo un tatuaggio che la celebre influencer ha sul braccio. L'attore napoletano ha però scambiato quelli che erano leoni per orsacchiotti, suscitando ilarità e polemiche tra alcuni utenti.

Orsetti e leoni

Il commento di Patrizio Rispo è stato testualmente: "Siamo tutti rimasti colpiti dal tatuaggio con gli orsetti", mentre la risposta laconica della Ferragni, è stata un semplice: "eh?". Nulla di clamoroso, però alcuni utenti hanno voluto mettere il carico da novanta su tale scambio di battute cercando di dare la loro spiegazione dei fatti. I più moderati hanno parlato di battuta piccante, ma qualcuno più facinoroso ha sentenziato: “Che figura di m...a”.

A questo punto molti fan di Un posto al sole hanno preso le difese del loro idolo Patrizio Rispo, il quale ha preferito elegantemente chiudere la questione con delle pubbliche scuse, dichiarando di avere problemi di vista evidenti.

La risposta di Patrizio Rispo

Chiara Ferragni non ha aggiunto altro, ma del resto lei è abituata a piccole guerre sotto i suoi post mentre questa tutt'al più può essere derubricata a banale scaramuccia.

È ipotizzabile che, per un fan della Ferragni, leggere un commento di qualcuno che non conosca il tatuaggio della sua beniamina possa risultare quasi un reato di lesa maestà, ma Patrizio Rispo non se ne è capacitato. Anche se qualche commento fuori luogo può capitare spesso sotto ad un post molto popolare, l'attore partenopeo, notando che la notizia era stata riportata da testate autorevoli come Il Messaggero e il Fatto quotidiano, è voluto tornare sull'argomento, per dire la sua e mettere una volta per tutte la parola fine alla questione.

L'attore ha quindi postato un piccolo video sul suo profilo Instagram, visibile a tutt'oggi, dove cerca di mettere la chiosa a questa vicenda tutto sommato divertente.

Una gaffe vergognosa

Nel video, Patrizio Rispo è sembrato un po' piccato, e ha spiegato, con la sua solita ironia, che non riesce a capacitarsi del fatto che qualcuno gli abbia contestato di aver fatto una gaffe. L'attore ha voluto sottolineare che stima Chiara Ferragni come donna e imprenditrice e ha poi chiuso, ironizzando su quanto in effetti possa essere vergognoso confondere un orsacchiotto con un leoncino.