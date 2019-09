Le anticipazioni delle puntate di sabato 28 e domenica 29 settembre della soap opera Una vita rivelano che le condizioni di Liberto peggioreranno sempre di più. Trini, intanto, verrà dimessa dall'ospedale ma, una volta tornata a casa, avrà un altro mancamento. Tutti, però, continueranno ad essere molto preoccupati per Liberto. Il medico, allora, informerà sua moglie che l'uomo ha un urgente bisogno di un intervento poiché si è formato del liquido nella parte cerebrale.

Samuel, intanto, sarà distrutto a causa dell'attentato. Lucia proverà a rincuorarlo e a darle il suo sostegno, ma l'Alday la respingerà. Successivamente, però, cercherà di farsi perdonare.

Anticipazioni Una Vita 28 settembre: Liberto sta sempre peggio e si deve operare

Le anticipazioni relative alla puntata di sabato 28 settembre di Una Vita rivelano che Trini uscirà alquanto sconsolata dall'ospedale.

La donna, infatti, continuerà ad avere capogiri e non riuscirà a capire cosa possa causarglieli. Liberto, invece, verrà nuovamente ricoverato. In un primo momento, i medici sembreranno indaffarati con altri pazienti. Successivamente, però, si renderanno conto del fatto che l'uomo non sta per nulla bene. A seguito di svariate indagini, il medico Higinio scoprirà la presenza di liquido nell'apparato cerebrale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per tale motivo, informerà immediatamente sua moglie circa la necessità di un'operazione.

Lucia, intanto, deciderà di andare in parrocchia per poter, finalmente, conoscere il prete che le ha salvato la vita durante il brutto attentato. A smorzare un po' il clima teso sarà Servante, il quale scommetterà con Cesareo che, nel giro di una settimana, riuscirà a trovare una donna.

Puntata domenica 29 settembre: Samuel molto teso a seguito del disastro nella galleria d'arte

L'episodio di domenica 29 settembre di Una Vita continuerà ad essere incentrato sulle vittime del tragico attentato alla galleria d'arte di Samuel.

Quest'ultimo sarà estremamente provato dalla vicenda, specie per lo stato delle sue finanze. Lucia si recherà da lui per fornirgli il suo aiuto, ma lui la respingerà. In seguito, però, si renderà conto di aver esagerato e andrà da lei per scusarsi del suo comportamento.

Trini continuerà ad avere dei forti giramenti di testa che le genereranno parecchia preoccupazione, mentre le condizioni di Liberto saranno sempre le stesse.

Il medico Higinio prenderà molto a cuore la situazione, sta di fatto che sarà proprio lui a fare l'intervento al ferito. Il nuovo parroco di Acacias, intanto, organizzerà una veglia in paese in modo da pregare per tutte le persone che sono state ferite in seguito all'attentato.