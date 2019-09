Una vita, la popolare soap spagnola si appresta a salutare Blanca e Diego, ma prima che ciò accada dovranno combattere contro la perfidia di Samuel. Le anticipazioni dal 9 al 14 settembre, rivelano che il minore degli Alday cercherà di uccidere il dottor Guillen nel momento in cui quest'ultimo troverà il modo di non sottostare più ai suoi ordini. Intanto, Flora cercherà di convincere Peña a rendere pubblica la loro relazione mentre Lucia sarà sempre più attratta da Samuel. Infine, Diego e Blanca escogiteranno un piano contro il giovane Alday con la complicità di Riera.

Una vita, Samuel ricatta Guillen

Le anticipazioni di Una vita dal 9 al 14 settembre, rivelano che Lolita dirà ad Antoñito che è lei la responsabile della rottura della sua invenzione. Il giovane Palacios, dopo un iniziale sconforto, si risolleverà e penserà di usare i bozzetti del progetto per ottenere la qualifica di inventore. Il ragazzo, però, rischierà di non riuscire a consegnarli a causa di un affare improvviso dell'azienda di famiglia.

L'operazione di Arturo non è andata a buon fine e così Silvia penserà di assumere un assistente per non vedenti. Felipe, intanto, si recherà a casa dei futuri sposi per dire loro che Blasco potrebbe presto uscire di prigione. Iñigo proporrà con successo a Peña di diventare suo socio nella gestione de La Deliciosa. Lucia si recherà in soffitta e si renderà conto delle cattive condizioni in cui vivono le domestiche.

Il dottor Guillen dirà a Samuel di non avere più intenzione di far male al piccolo Moises, ma l'Alday per costringerlo ad eseguire i suoi ordini, continuerà a ricattarlo.

Samuel tenta di uccidere Guillen

Fabiana accetterà la relazione tra Carmen e Riera, ma dirà all'investigatore di non far soffrire la domestica altrimenti dovrà vedersela con lei. Felipe sarà convinto che Lucia non dovrebbe avere un rapporto così stretto con le domestiche.

Antoñito farà di tutto per prendere parte al concorso per inventori presentando il progetto del tergicristallo, ma suo padre lo costringerà a lavorare per l'impresa di macchine da caffè. Flora vorrebbe che Peña rendesse finalmente pubblica la loro relazione. Guillen riuscirà a bloccare il perfido piano di Samuel dando ad un collega il compito di prendersi cura del piccolo Moises. Antoñito alla fine non solo riuscirà a partecipare al concorso per inventori, ma lo vincerà addirittura grazie all'aiuto di Lolita.

Lucia comincerà a provare un'attrazione sempre più forte nei confronti di Samuel nonostante lui sia sposato. Felipe tranquillizzerà Silvia informandola del fatto che Blasco con ogni probabilità sarà condannato ad una pena di trent'anni. Samuel tenterà di uccidere il dottor Guillen, ma non ci riuscirà grazie all'arrivo improvviso di Iñigo.

Diego e Blanca escogitano un piano contro Samuel

Il dottor Guillen, dopo aver rischiato di morire, dirà a Blanca e Diego che è stato Samuel a far ammalare Moises.

Silvia assumerà un assistente per ciechi di nome Javier e poco dopo scoprirà che se non si recherà in tribunale per testimoniare contro Blasco, quest'ultimo potrebbe evitare la condanna. Antoñito si darà un sacco di arie per aver vinto il concorso e finirà per ignorare ancora di più Lolita e gli impegni di lavoro. Diego e Blanca, dopo aver scoperto che Samuel ha fatto il doppio gioco con loro, escogiteranno un piano contro di lui con la complicità dell'investigatore Riera. Flora non sopporterà più il fatto che Peña non si decide a dichiararsi e così per farlo agire, indirà un concorso per eleggere la coppia più bella del quartiere alla pasticceria. Il tentativo di Flora non sembrerà andare a buon fine visto che l'uomo si impegnerà solo per i profitti che deriveranno da tale progetto. Casilda infine chiederà di poter essere la giurata del concorso.

Moises guarisce, Diego sul punto di uccidere Samuel

Celia vorrà vederci chiaro sul rapporto tra sua cugina Lucia e Samuel e così indagherà su di loro. Javier, l'assistente per ciechi assunto da Silvia, inizierà a dare lezioni ad Arturo. Tuttavia non appena sarà solo in casa con lui, sfrutterà la cecità dell'uomo per perlustrare l'intera abitazione. Il dottor Estevez che prenderà il posto di Guillen, riuscirà a curare Moises e a farlo guarire. Samuel non si arrenderà e corromperà un infermiere per impedire a Diego e Blanca di prendere il piccolino e portarlo via dall'ospedale. Leonor dirà a Flora che sarebbe il caso facesse il primo passo nei confronti di Peña, ma la ragazza sarà convinta del fatto che deve essere l'uomo ad agire se davvero è innamorato di lei.

Antoñito cercherà di mitigare le tensioni con Lolita organizzando una cena per loro due, ma la serata non andrà come sperava a causa dell'arrivo improvviso di alcuni giornalisti. Blasco verrà condannato mentre Javier sostituirà la medicina di Arturo con della semplice acqua. Diego su tutte le furie per ciò che ha fatto Samuel, cercherà di ucciderlo, ma Blanca riuscirà a farlo ragionare ed impedirà che si macchi di un crimine così orrendo. Iñigo si recherà da Rosina per chiederle in modo ufficiale il permesso di corteggiare Leonor. La donna non la prenderà affatto bene, ma per fortuna Liberto riuscirà a risolvere la situazione. Trini organizzerà l'addio al nubilato di Silvia e gli uomini faranno la stessa cosa per Arturo. Riera proporrà a Carmen di andare a vivere insieme e la donna accetterà. L'investigatore, però, le dirà che prima dovrà risolvere una questione lasciata in sospeso.