Le anticipazioni di Una Vita, la soap spagnola firmata da Aurora Guerra, raccontano che per il telespettatori italiani ad ottobre ci saranno molte sorprese. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo personaggio, Maria, che affermerà di essere la madre di Casilda Escolano.

Acacias 38: nelle trame di ottobre spazio a Rosina

Tutto avrà inizio quando Rosina Rubio prenderà la decisione di dare in affitto il suo appartamento Acacias 38, a Higinio Baeza.

La donna infatti sarà grata all'uomo per aver salvato la vita di suo marito Liberto nel corso dell'attentato anarchico contro la Galleria Alday. Rosina non saprà che in realtà l'uomo è un menzognero: si è spacciato per medico solo per riuscire a far parte della sua quotidianità. La donna, nel corso delle prossime settimane scoprirà che la domestica del Baeza, Maria, è l'ex amante del suo primo marito defunto, Maximiliano.

Quando Rosina scoprirà il passato della domestica, farà di tutto per mandarla via, e con l'aiuto di Susana cercherà di farla passare per ladra ma il loro piano non andrà a buon fine.

I fatti che si susseguiranno secondo le anticipazioni di Acacias 38 saranno sempre più interessanti: verrà a galla che Maria e Higinio sono amanti e hanno in mente un piano per poter mettere le mani sul patrimonio degli Hidalgo.

Inoltre, la domestica proverà in vari modi di ottenere un avvicinamento con Casilda e le confesserà di essere sua madre. Tutto questo accadrà mentre Higinio fingerà di volerla licenziare per ottenere il consenso dei suoi vicini.

La domestica a confesserà di essere la madre di Casilda

La Escolano sarà scossa dalla novità e comincerà a tenere testa a Rosina perché la considererà responsabile della disoccupazione di sua madre.

Inoltre, Casilda, rivelerà alla signora il rapporto di parentela che ha scoperto di avere con Maria. Tutto ciò comincerà a creare in Rosina una serie di pensieri che la porteranno ad ipotizzare che la Escolano potrebbe essere figlia illegittima di Maximiliano.

I dubbi di Rosina potrebbero essere fondati, poiché nel corso delle settimane, Maria avrà un incontro con Leonor nel quale rivelerà di aver avuto una relazione con Maximiliano.

Inoltre, la domestica, confiderà che l'uomo le aveva promesso di prendere la figlia (abbandonata alla nascita) a suo servizio, così da garantirle un lavoro e un tetto sotto il quale abitare. La Hidalgo reagirà male nel sentire questi discorsi e metterà in dubbio anche l'onestà dei propri genitori.

Leonor deciderà di affrontare sua madre per convincerla ad informare la Escolano della loro parentela.

Intanto Maria continuerà con i suoi sotterfugi ad implorarla di non rivelare a Casilda l'identità di suo padre.