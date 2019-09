Le puntate spagnole di Una vita e le anticipazioni inerenti alla soap iberica stanno già subendo il previsto salto temporale di una decina di anni. In questo modo alcuni protagonisti se ne andranno, altri invece giungeranno ad Acacias 38. L'autrice Aurora Guerra lascerà la soap e la redazione verrà affidata ad altri, che saranno i nuovi autori nella telenovela. Scopriremo così che Samuel Alday tornerà nel ricco quartiere con una nuova moglie, la seconda.

Salmeron sarà il suo nome e avrà un misterioso passato, che l'avrebbe portata a sicura morte, se Samuel non avesse fatto scudo con il suo corpo, sacrificandosi per amore.

Puntate spagnole di Una Vita: Samuel torna ad Acacias

Samuel Alday, fratello più giovane e cattivo di Diego, tornerà ad Acacias con la seconda moglie Genoveva Salmeron, il cui passato non è stato per niente buono. Siamo già arrivati alla puntata 996 in Spagna, vedremo morire l'uomo che è arrivato a odiare il fratello e a uccidere il padre.

Genoveva, tempo addietro lavorava in una casa di perdizione, come prostituta. Nessuno dimenticherà la donna e il lavoro svolto e, nel ricco quartiere spagnolo, giungerà presto Cristobal per riprenderla a lavorare nel vecchio lupanare. Genoveva conosceva il nuovo arrivato da lunga data.

Samuel inizialmente cercherà di fare cambiare idea a Cristobal, quindi gli offrirà del denaro per lasciare libera la sua seconda moglie.

L'Alday junior cercherà anche di ottenere dei soldi dai suoi conoscenti, nessuno però lo aiuterà. Così, durante il funerale di Eduardo, Samuel si intrufolerà in un negozio e ruberà del denaro.

Samuel verrà ferito gravemente

La situazione diverrà davvero incandescente, Samuel non ha più soldi, questo è il motivo che lo ha condotto a rubare e ora si appresterà a fuggire con Genoveva, per portarla in salvo lontano da Acacias.

Gli scagnozzi di Cristobal però si accorgeranno di tutto.

Dopo avere seguito la coppia che stava per fuggire, come Cristobal aveva ordinato, faranno fuoco con una pistola. Il colpo avrebbe ucciso Genoveva, senza l'intervento di Samuel. Quest'ultimo si sacrificherà per salvare la moglie e non permettere che torni a lavorare come prostituta.

La Salmeron avrà salva la vita grazie al marito, l'Alday infatti le farà scudo con il suo corpo.

Il colpo di arma da fuoco colpirà Samuel, che verrà prontamente ricoverato in ospedale. Di lì a poco però egli morirà, le ferite riportate non si potranno curare.

Samuel sacrificherà la sua vita per amore, finalmente l'Alday si comporterà onestamente e farà un gesto eroico che la consorte ricorderà per sempre. Nelle puntate spagnole di Una Vita non si era mai visto il fratello di Diego così premuroso e onesto.