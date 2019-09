Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come Samuel reagirà a seguito della partenza di Blanca e Diego da Acacias. Il giovane Alday, stando alle anticipazioni, deciderà di investire tutto il suo denaro in una galleria d'arte che, sfortunatamente, verrà colpita e distrutta da un attentato anarchico. Samuel quindi, si ritroverà senza un soldo e le ristrettezze economiche lo manderanno ancora una volta fuori di sé. Sarà Lucia ad aiutarlo, prestandogli il denaro necessario a pagare una parte del debito contratto con uno strozzino.

Anticipazioni Una vita: una bomba distrugge la galleria d'arte di Samuel

Le anticipazioni della soap iberica relative agli episodi in onda nel corso delle prossime settimane si concentreranno nuovamente su Samuel. Il giovane Alday, dopo la partenza di Blanca e Diego, deciderà di aprire una galleria d'arte e per farlo, investirà incautamente tutto il suo denaro nel progetto. Purtroppo però, gli eventi porteranno il giovane Alday a perdere la sua attività, dato che, il giorno dell'inaugurazione, una bomba messa da un gruppo anarchico per colpire un politico, distruggerà completamente la galleria d'arte.

Samuel inoltre, non potrà più contare sull'aiuto delle banche, con le quali si è già indebitato sino al collo e si ritroverà a dover chiedere un prestito ad un usuraio.

Una vita, spoiler: Samuel in rovina viene aiutato da Lucia

Secondo quanto rivelano le anticipazioni, Samuel seguirà il consiglio di Felipe e, con il denaro ricevuto in prestito, ricomincerà a produrre gioielli da rivendere alla Marchesa di Urrutia ad un prezzo altissimo.

Le cose però non andranno come sperato dato che la donna, non comprerà nessun gioiello, sottolineando il pessimo lavoro dell'Alday, il quale sarà furioso ed in rovina. Fuori di sé dalla rabbia, il giovane con un martelletto distruggerà tutti i gioielli appena creati. Sarà Carmen preoccupata, a chiedere aiuto a Felipe e a Lucia, nel timore che l'Alday possa commettere una sciocchezza. Le brutte notizie per Samuel non saranno finite, dato che, giungerà dalla banca, un sollecito per il pagamento della prima rata del prestito.

Il giovane, oramai senza un soldo, verrà aiutato da Lucia la quale, come sappiamo, è segretamente innamorata di lui. La donna gli presterà il denaro necessario per far fronte al pagamento richiesto, in modo da dare a Samuel un attimo di respiro.

Molti colpi di scena caratterizzeranno i nuovi episodi di Una vita e che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 14,10, dove i fan potranno scoprire ulteriori novità sugli abitanti di Calle Acacias.