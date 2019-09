Molte cose cambieranno per Felipe nelle trame spagnole di Una vita. Dopo la morte di Celia, avvenuta in seguito alla caduta da un balcone, l'avvocato trascorrerà dei momenti difficili prima di ritrovare l'amore al fianco di un'altra donna. Ma, anche in questo caso, non tutto andrà come previsto a causa dei nuovi intrighi ideati da Ursula, con la sua nuova alleata Genoveva (la vedova di Samuel). Le due donne obbligheranno la domestica Marcia a sedurre Felipe, ma non faranno i conti con i veri sentimenti che l'uno comincerà a provare per l'altra.

E da qui ad un nuovo drammatico evento il passo sarà breve. Marcia, infatti, sparirà misteriosamente e il suo amato si metterà subito alla sua ricerca insieme all'amico Mauro San Emeterio, recentemente rientrato ad Acacias 38 dopo la prematura morte di Teresa Sierra.

Anticipazioni Una Vita: la pista che porta a Cesar Andrade

La sparizione di Marcia sarà un duro colpo per Felipe, che solo qualche giorno prima aveva proposto alla domestica di ufficializzare il loro rapporto.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che l'attenzione dell'avvocato e dell'amico Mauro sarà subito rivolta verso Ursula, sottoposta a numerose domande per provare un'eventuale colpa. La dark lady, però, negherà senza esitazione il suo coinvolgimento e la sua dichiarazione sarà parzialmente confermata dalla successiva pista riguardante Marcia. Convinti che non si sia allontanata volontariamente da Acacias 38, Mauro e Felipe si recheranno in un magazzino, pensando che la donna possa esservi stata nascosta.

Ma il loro arrivo sarà tardivo anche se saranno informati della possibilità che il malvivente Cesar Andrade sia in qualche modo coinvolto nel rapimento. Sarà così che Mauro, fingendosi un cliente interessato ai suoi affari, si presenterà a casa del pericoloso individuo per carpire eventuali informazioni riguardanti la domestica.

Trame Una Vita: Felipe rischia di rovinare i piani di Mauro

Le intenzioni di Mauro saranno onorevoli ma qualcuno metterà seriamente in pericolo lui e le indagini sulla sparizione di Marcia.

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita della prima settimana di settembre, sarà la foga di Felipe a rovinare i piani dell'amico. L'avvocato, infatti, si presenterà a casa del magnate brasiliano e svelerà il suo interesse per la tratta di esseri umani in cui Andrade potrebbe essere coinvolto. La situazione prenderà una piega inaspettata, compromettendo la vita di entrambi, anche se fortunatamente non ci saranno drammatiche conseguenze e i due amici potranno andarsene sani e salvi.

Non solo: Cesar farà recapitare loro un biglietto, chiedendo un appuntamento per parlare di alcuni affari (di cui però non preciserà la tipologia). Mauro cercherà di impedire a Felipe di vedere Andrade da solo e interverrà appena in tempo per impedire all'avvocato di commettere un grave errore.