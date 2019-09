Le anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap firmata da Aurora Guerra, raccontano del ritorno di un personaggio molto odiato a Calle Acacias: Ursula Dicenta. La Dark Lady uscirà dal manicomio e non sarà più la stessa. La donna si mostrerà molto cambiata e si ritroverà senza avere più niente in suo possesso.

Trame spagnole di Una Vita: dopo il manicomio Ursula torna profondamente cambiata e vestita di stracci

Nelle prossime puntate spagnole, la Dicenta farà ritorno al quartiere, vestita di stracci.

Come si può immaginare, non sarà accolta nel migliore dei modi dagli abitanti del paese. Ursula vagherà alla ricerca di Blanca e Moises, ma non troverà né sua figlia, né suo nipote e, quindi, deciderà di chiedere aiuto al figliastro Samuel, suo complice nei terribili piani messi in atto nel passato. L'Alday, però, non sarà per niente intenzionato ad offrirle il suo appoggio e, quando si ritroverà davanti alla porta della sua abitazione la perfida donna, la caccerà via in malo modo.

La Dark Lady, a quel punto, sarà sola e per la prima volta si sentirà davvero disperata; si aggirerà per le strade del paese rovistando tra la spazzatura e per lei sarà un momento molto difficile. Quando si troverà a camminare sulla strada principale, la Dicenta si imbatterà nelle donne di Acacias, infuriate con lei e decise a farle pagare tutte le malefatte passate. Tra loro ci saranno anche Leonor, Susana e Fabiana che la minacceranno intimandole di non rimettere più piede al paese, strattonandola ed aggredendola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La Dicenta subisce un'aggressione dalle donne del paese, ma troverà qualcuno pronto ad aiutarla

La situazione di Ursula al centro dell'aggressione, sarà davvero critica e la donna si sentirà in serio pericolo e completamente abbandonata, ma finalmente qualcuno arriverà in suo soccorso. Padre Telmo, infatti, salverà la donna dalle grinfie delle inquiline e deciderà di prenderla con sé in parrocchia, per darle la possibilità di ricostruirsi una nuova vita, dopo l'esperienza del manicomio da cui è appena uscita.

Il parroco condurrà la donna presso la sua dimora e le offrirà un nuovo lavoro da perpetua. La Dicenta sarà davvero cambiata definitivamente o si tratta soltanto di un periodo di transizione? Ursula, nel futuro di Acacias, vestirà solo i panni di una mansueta domestica o in mente progetterà un piano per riprendere in mano la sua vita e vendicarsi della pessima accoglienza ricevuta da parte degli abitanti del paese?

Non resta che seguire le future puntate di Una vita per scoprire il destino della donna più odiata di Calle Acacias e vivere insieme ai personaggi questo profondo ed inaspettato cambiamento.