Nuovo spazio dedicato alle novità con Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ogni giorno è seguito da oltre 3 milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni dei nuovi episodi in onda nelle prossime settimane, svelano che i telespettatori vedranno Ursula Dicenta in una nuova veste. La madre di Blanca, infatti, diventerà la domestica di Padre Telmo, il nuovo prelato di Acacias 38.

Una Vita: Ursula torna ad Acacias 38

Le trame di Una Vita sugli episodi in programma a breve su Canale 5, annunciano il ritorno di Ursula (Montserrat Alcoverro) ad Acacias 38.

Come abbiamo appena visto, la Dicenta è stata rinchiusa in manicomio da Blanca (Elena Gonzalez), Diego e Samuel per vendicarsi di tutte le sue malefatte. La donna, infatti, aveva rapito il piccolo Moises e creato disordini all'interno della famiglia di Jaime.

Purtroppo la darklady non rimarrà per molto tempo in sanatorio, tanto da far ritorno a casa con un look completamente cambiato. La Dicenta, vestita da barbona, rimetterà piede a casa Alday, dove scoprirà che sua figlia e Diego l'hanno abbandonata per trasferirsi a Huelva insieme al piccolo Moises, mentre Samuel non vuole più avere niente a che fare con lei. Il figlio di Jaime, infatti, caccerà Ursula dalla sua abitazione, tanto che quest'ultima sarà costretta a fare l'elemosina.

Padre Telmo offre il posto di domestica alla Dicenta

Nei nuovi episodi di Una Vita, i vicini assisteranno sconvolti al ritorno di Ursula ad Acacias 38. Se Donna Susana, Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Fabiana volteranno le spalle alla darklady, l'unica a provare compassione sarà Celia Alvarez Hermoso, la quale le darà una moneta per acquistare un poco di cibo. Nel frattempo nel vecchio quartiere arriverà un nuovo prelato, un certo Padre Telmo, intenzionato ad indagare sul passato di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'uomo dopo essere riuscito a salvare quest'ultima da un terribile attentato anarchico alla galleria Alday, accoglierà la Dicenta nella sua umile dimora come la sua fedele domestica, sebbene sia all'oscuro dei suoi crimini. A tal proposito, la madre di Blanca prometterà al religioso di non deluderlo, tanto da dimostrarsi grata del suo aiuto.

Lucia si avvicina ad Ursula

Durante questa nuova fase, Ursula troverà in Lucia Alvarado una spalla su cui piangere.

La cugina di Celia, infatti, instaurerà una particolare amicizia con la domestica di Padre Telmo (Dani Tatay), che continuerà ad essere offesa dai vicini di Acacias 38 durante le sue uscite. Una scena che sarà vista dal nuovo prelato, il quale deciderà di intervenire per difenderla. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime puntate per vedere la darklady in questa veste tutta nuova.