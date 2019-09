Le telenovele più amate di Canale 5 ritorneranno ad andare in onda sette giorni su sette dal prossimo 14 settembre 2019. Si tratta di Una vita, de Il Segreto e Beautiful, la novità sicuramente renderà felici i milioni di telespettatori che seguono con passione le vicende di queste soap da lunghissimi anni. Le soap opera da maggio erano state programmate dal lunedì al venerdì, con l'eccezione delle vicende legate ad Acacias 38 che sono state mandate in onda come sempre su Rete 4. Ecco allora che dal prossimo 14 settembre 2019 anche le altre due soap ritorneranno ad andare in onda sei giorni su sette.

Ritornano le puntate del sabato

Le anticipazioni ufficiali di Mediaset svelano che dal 14 settembre le soap ritorneranno ad andare in onda anche di sabato pomeriggio, proprio come accadeva fino a poco tempo fa, prima dell'inizio della stagione estiva. Dunque, Beautiful inizierà alle 13:40 e continuerà fino alle ore 14:10 più o meno, quando lascerà il posto a Una Vita. Quest'ultima avrà un orario diverso rispetto il palinsesto settimanale, infatti le vicende di Acacias 38 giungeranno al termine alle 15:15.

Dopodiché arriverà il momento dello spazio dedicato al Il Segreto, in questo caso il pubblico dovrà fare molta attenzione al cambiamento di orario rispetto alle abitudini di ogni giorno, in quanto non solo la puntata sarà anticipata, ma la soap giungerà alla conclusione anche più tardi, ovvero alle ore 16:10 facendo da traino all'inizio del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Novità per Il Segreto dal 13 settembre

Inoltre, con il ritorno di Una Vita, Il Segreto e Beautiful nella palinsesto del sabato pomeridiano, gli spettatori faranno bene a controllare anche gli altri cambiamenti per la prossima settimana.

Nei dettagli, in occasione del finale della prima e unica stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, dal 9 al 13 settembre la Serie TV turca andrà in onda con un doppio episodio che inizierà alle ore 14:45 (subito dopo Una Vita) e finirà alle ore 16:30. Solo allora incomincerà Il Segreto, che poi darà il via a Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, in onda a partire dalle 17:10 circa. Il Palinsesto settimanale non lascerà spazio a Uomini e donne, il quale avrà inizio lunedì 16 settembre dalle ore 14:45.

A proposito, sono già avvenute le prime registrazioni del Trono Over, in cui è avvenuta già la prima discussione tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Ovviamente, questa programmazione di Canale 5 resterà confermata fin quando non ci sarà il ritorno in onda anche del talk show Amici, presentato da Maria De Filippi, quindi fino al prossimo novembre, escludendo anche altri cambiamenti improvvisi da parte di Mediaset.

Ricordiamo che le puntate serali di Una Vita restano confermate.