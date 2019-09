Sabato 14 settembre in prima serata su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata serale della soap Una vita e i fan della telenovela iberica scopriranno cosa sta accadendo ai vari protagonisti di Acacias.

Nello specifico, vedremo che Blanca riuscirà ad impedire che Diego commetta una sciocchezza pugnalando Samuel, mentre Silvia e Arturo saranno ormai vicinissimi alle nozze e festeggeranno l'addio al nubilato e al celibato con i rispettivi amici. I due inoltre, saranno sollevati dopo aver saputo che Blasco è stato condannato a 30 anni di prigione.

Una vita, trama del 14 settembre: Diego è intenzionato a pugnalare Samuel

Molti colpi di scena attendono i fan della tele novela iberica anche nell"appuntamento serale di sabato 14 settembre, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Nel corso della nuova puntata, vedremo che Blanca lascerà che Diego incontri il fratello, nonostante sappia che il suo fidanzato è armato di un pugnale. Javier intanto, sostituirà le medicine del colonnello Valverde con un altro preparato, mentre Lolita sarà in crisi a causa delle poche attenzioni che le riserva Antonito, sempre più preso dalla sua invenzione.

Spoiler puntata serale: Blanca impedisce a Diego di uccidere il fratello

Nel corso del nuovo appuntamento serale, Diego si presenterà al cospetto di Samuel e solo l'arrivo di Blanca impedirà all'Alday di accoltellare il fratello. La giovane Dicenta inoltre, comunicherà a Samuel che l'indomani farà battezzare il piccolo Moises.

Riera intanto, chiederà a Carmen di andare a vivere con lui e lei accetterà.

Flora invece, vorrebbe che Pena si dichiarasse ufficialmente, cosa che invece farà Inigo chiedendo il permesso ad una reticente Rosina. Javier nel frattempo, riuscirà a sottrarre le chiavi di casa Alvarez-Hermozo, mentre Silvia e Arturo festeggeranno il loro addio al nubilato e al celibato. Nella puntata del 14 settembre inoltre, vedremo che verrà finalmente celebrato il battesimo del piccolo Moises e, al termine della cerimonia, sarà Carmen a riportare il bambino in ospedale.

Sarà qui che il piano di Blanca e Diego dovrebbe attuarsi, per portare in salvo il figlio con l'aiuto di Riera, ma l'intervento di Samuel sembrerà mandare di nuovo tutto all'aria. Riusciranno Blanca e Diego a trarre in salvo Moises con la complicità del detective?

Questo è molto altro nella nuova puntata serale di Una vita, in onda il prossimo 14 settembre su Rete 4, a partire dalle 21.25 circa, quando i fan rimarranno con il fiato sospeso per conoscere cosa succederà al piccolo Moises.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi integrali già andati in onda.