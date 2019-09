Sono numerose le novità che caratterizzano il palinsesto di Canale 5 nella settimana che si apre oggi 9 settembre. Esse riguardano il ritorno di alcuni programmi storici della rete ammiraglia quali Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, oltre che alcune variazioni d'orario per Il Segreto e per la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Nei giorni scorsi si era inoltre diffusa la voce secondo la quale la telenovela ambientata a Puente Viejo avrebbe finalmente trovato spazio nella fascia serale di Rete 4, segnalando il martedì come la giornata scelta per la novità di fine estate.

Ma non sarà così: l'appuntamento del martedì con l'amore ci sarà. Esso riguarderà invece la sola Una vita, che in questo modo raddoppierà lo spazio serale ad essa dedicato.

Una Vita in onda sia il martedì che il sabato sera

I telespettatori di Una Vita possono continuare a sorridere grazie all'ampio spazio che Mediaset riserverà alla loro telenovela preferita. Forte dei buoni ascolti della puntata serale del sabato, che è sempre andata in onda regolarmente per tutta la durata dell'estate, Rete 4 proporrà adesso anche il martedì sera le vicende ambientate nel quartiere cittadino di Acacias 38.

Come riporta la guida tv di Mediaset, infatti, esse andranno in onda il 10 settembre a partire dalle ore 21:30 circa e proseguiranno fino alle ore 23:35 circa, quando lasceranno spazio al film 'Julieta'. Il martedì prenderà quindi il posto del sabato? No. Quanto meno nel corso della settimana che si apre oggi, infatti, non ci sarà nessuna sospensione nel giorno pre-festivo. La puntata serale del 14 settembre ci sarà come sempre e durerà dalle ore 21:30 alle ore 23:30 circa.

Niente nuovo spazio, invece, per Il Segreto, anche se sarà meglio non perdere di vista eventuali variazioni che potrebbero avvenire già nel corso della prossima settimana.

Reintegrati gli episodi pomeridiani del sabato e della domenica

Le positive notizie per gli appassionati di Una Vita non si limitano ai soli episodi serali. Nei prossimi giorni, infatti, verranno reintegrate anche le puntate del sabato e della domenica pomeriggio che erano state sospese all'inizio dell'estate.

La telenovela spagnola troverà spazio sabato 14 settembre dalle ore 14:05 circa fino alle ore 15:15 circa, mentre la domenica saranno ben due le ore dedicate agli abitanti di Acacias 38. Seguendo la programmazione della scorsa stagione, infatti, Una Vita comincerà alle ore 14:30 circa e terminerà alle ore 16:35.

Il ritorno nel palinsesto tv pre-festivo e festivo riguarderà anche Beautiful e Il Segreto, nuovamente in onda nel weekend a partire dal prossimo sabato.