Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso della settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 settembre e dove assisteremo ancora una volta alla foĺlia di Samuel, il quale farà di tutto per impedire a Diego e Blanca di portare via il piccolo Moises dall'ospedale. Il giovane Alday inoltre verrà smascherato dal dottor Guillen il quale racconterà tutta la verità ai genitori del piccolo, il quale nel frattempo, guarirà dalla misteriosa malattia grazie alle cure di un nuovo medico. Intanto Inigo proporrà a Pena di diventare socio de La Deliciosa mentre Diego, scoperto il doppio gioco del fratello, lo vorrà uccidere.

Una vita, trame 9-14 settembre: Diego e Blanca scoprono il doppio gioco di Samuel

Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan della soap opera iberica nel corso della prossima settimana, dove scopriremo come Blanca e Diego verranno a conoscenza, grazie al dottor Guillen, del doppio gioco di Samuel. Il medico infatti, confesserà ai genitori di Moises, che il bambino si è ammalato a causa di Samuel.

Svelerà inoltre che proprio l'Alday lo ha costretto sotto ricatto a sottostare al suo volere. Ribellatosi a Samuel, Guillen affiderà il bambino alle cure di un suo collega, che finalmente riuscirà a fermare la febbre e a guarirlo. Scoperto l'inganno del fratello, Diego su consiglio di Riera, deciderà di far finta di nulla con Samuel, almeno per il momento.

Anticipazioni al 14 settembre: Diego vuole uccidere Samuel

Nel corso dei nuovi episodi di Una Vita, i telespettatori vedranno come, alla fine, il piano di Samuel di uccidere il piccolo Moises non andrà in porto, a causa del ripensamento del dottor Guillen.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nonostante le raccomandazioni di Riera, Diego non riuscirà più a far finta di niente e sarà determinato ad ammazzare il fratello; sarà Blanca ad impedire che ciò avvenga. Nel frattempo Inigo, proporrà a Pena di diventare socio della pasticceria e l'uomo accetterà. Celia intanto, sarà preoccupata per la cugina Lucia, la quale si mostrerà sempre più vicina a Samuel. Lolita, dopo aver rotto inavvertitamente il tergilune di Antonito, iscriverà il fidanzato ad un concorso per inventori.

Il giovane Palacios vincerà e comincerà a pavoneggiarsi, trascurando ancor di più la fidanzata e il lavoro delle macchinette del caffè. A casa Valverde intanto, farà il suo arrivo un assistente per ciechi, assunto per aiutare Arturo nelle faccende quotidiane. L'uomo però, sin da subito, si comporterà in modo strano, sostituendo anche le medicine del colonnello con dell'acqua.

Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nelle puntate in onda dal 9 al 14 settembre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5.