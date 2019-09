Nel corso della prossima settimana, le puntate della soap opera Una vita si tingeranno di sangue. Numerosi saranno gli avvenimenti che lasceranno tutti senza parole. In primo luogo, ciò che genererà maggiore scompiglio sarà la morte di Arturo. Arrivato il giorno delle nozze, infatti, l'uomo verrà colpito da una pallottola e perderà la vita. Ad esplodere il colpo sarò stato, molto probabilmente, Blasco, dal momento che fuggirà dalla prigione.

Samuel, invece, cederà a Blanca e le consegnerà sui figlio Moises. Successivamente, anche lui sarà ritrovato in una pozza di sangue. Nel suo caso, però, i soccorsi riusciranno a salvarlo.

Anticipazioni Una Vita da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre: la morte di Arturo

La puntata di lunedì 16 settembre di Una Vita sarà incentrata sulla morte di Riera. Il giorno delle nozze tra Arturo e Silvia sarà sempre più vicino: un evento, però, scombussolerà gli animi.

Riera, infatti, sarà trovato morto all'interno della pensione in cui alloggia. Tale triste scoperta comprometterà notevolmente il rapporto tra Blanca e Diego. La ragazza, infatti, accuserà il suo compagno di non aver protetto abbastanza l'uomo. Blanca, allora, satura di rabbia e tristezza si recherà da Samuel per raccontargli tutto quello che ha scoperto sul suo conto.

Martedì 17 settembre vedremo che la giovane madre di Moises, pur di riabbracciare suo figlio, si dirà disposta a tornare con Samuel. Quest'ultimo, allora, in un primo momento negherà di essere il responsabile della sparizione del piccolo, ma in seguito cederà.

Mercoledì 18 settembre, invece, assisteremo al giorno delle nozze tra Arturo e Silvia. I due finalmente staranno per realizzare il loro sogno, ma una disgrazia rovinerà tutto. Arturo, infatti, verrà colpito da un proiettile nel petto che non gli lascerà scampo.

Puntate da giovedì 19 a sabato 21 settembre: Samuel simula un'aggressione

Nel corso dell'episodio di Una Vita di giovedì 19 settembre vedremo che la promessa sposa del povero defunto sarà disperata e darà la colpa alla polizia per aver diffuso la falsa notizia inerente la morte del fuggiasco Blasco.

Venerdì, invece, assisteremo finalmente all'incontro tra Blanca e Moises. Samuel, infatti, dopo le persuasioni della donna, deciderà di cedere e di confessare tutta la verità.

L'Alday, infatti, deciderà di fidarsi di lei e incomincerà ad aprirsi molto rivelandole delle cose molto importanti della sua vita.

Nell'ultima puntata della settimana, quella di sabato 21 settembre, vedremo che Samuel non andrà al funerale di Arturo. Questo farà sorgere in Lucia dei sospetti. La donna andrà a casa sua e lo troverà in una pozza di sangue. Fortunatamente, però, i soccorsi riusciranno a salvarlo.

Dopo poco, però, Samuel nasconderà dei gioielli allo scopo di simulare un'aggressione.