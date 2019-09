Nei prossimi appuntamenti italiani finalmente la darklady principale dello sceneggiato Una Vita avrà quello che merita. La malvagia Ursula Dicenta ha reso un vero e proprio inferno la vita della figlia Blanca che oltre a far soffrire numerosi personaggi che non sono più in scena. L’ex istruttrice, dopo aver trascorso parecchio tempo in un manicomio, continuerà a pagare per tutto il male fatto nel corso degli anni.

La malefica donna ritornerà ad Acacias 38 in un momento difficile, precisamente quando un terribile attentato distruggerà la galleria d’arte di Samuel Alday appena inaugurata. Quest’ultimo, già furioso e disperato per la sua grave situazione economica, avrà lo stesso atteggiamento degli altri abitanti nei confronti della matrigna. Il fratello di Diego si rifiuterà di aiutare l'ex alleata quando busserà alla sua porta in uno stato pietoso.

La galleria d’arte di Samuel viene distrutta, Ursula ritorna ad Acacias 38

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna sulle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane segnalano che Blanca e Diego avranno il tanto atteso epilogo felice. La coppia, dopo essersi ricongiunta con il figlio Moises, si trasferirà a Huelva per rifarsi una nuova vita. A seguito della fuga dei due coniugi, Samuel Alday utilizzerà tutti i suoi soldi per realizzare una galleria d’arte molto famosa finendo per rimetterci le 'penne'.

Il figliastro minore del defunto Jaime, infatti, non avrà fortuna con la sua attività poiché l’intera struttura verrà rasa al suolo dallo scoppio di una bomba piazzata da un gruppo di anarchici. A quel punto ritornerà in scena Ursula che, dopo aver trascorso un lungo periodo in una clinica psichiatrica per volere del padre Koval, rimetterà piede ad Acacias 38 con indosso degli stracci. L’ex istruttrice, già fuori di sé per aver perso il senno della ragione, cadrà in preda alla disperazione totale quando verrà a conoscenza di essere stata abbandonata dalla figlia.

L’Alday non ha pietà della sua matrigna, la Dicenta chiede l’elemosina

La Dicenta sin da subito dimostrerà di non essere la stessa donna di prima visto che gli abitanti del quartiere iberico rimarranno sconvolti quando vedranno le sue pessime condizioni di salute. La darklady, caduta in miseria, si presenterà da Samuel, l’unico parente rimasto in paese. Purtroppo quest’ultimo, dopo quanto accaduto in passato, non avrà nessuna intenzione di accogliere nella sua abitazione la sua matrigna dicendole chiaramente di non voler avere nulla a che fare con lei in un malo modo.

Ursula non avrà altra scelta, quindi, oltre a quella di mettersi a vagare per le strade della cittadina iberica per elemosinare aiuto. Sfortunatamente tutti i cittadini volteranno le spalle alla Dicenta, inclusa la domestica Fabiana. Nel frattempo il fratello di Diego, dopo non aver avuto nessuna pietà per Ursula, continuerà a fare i conti con un altro spiacevole problema dato che sarà ancora alle prese con una grossa crisi finanziaria.