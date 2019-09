Gli spoiler di Una vita in arrivo dalle puntate in onda in Spagna da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, annunciano che la fine dell'amicizia tra Mauro e Felipe Alvarez Hermoso mentre Susana Seler potrebbe trovare l'amore. Scendendo nel dettaglio, Emilio inizierà a sospettare di Alfonso, che sta chiedendo dei soldi per registrare il suo film. La sarta, invece, confesserà che il disegno che ha vinto il concorso è stato realizzato in realtà dal figlio Leandro durante una chiacchierata con Rosina e Liberto.

Intanto Genoveva piangerà lacrime amare quando vedrà che l'avvocato non si stacca un attimo dal capezzale di Marcia, tanto da arrivare a fare l'impossibile per conquistarlo.

Una Vita: Felipe disperato per Marcia

Rosina (Sandra Marchena) proporrà al consorte di studiare un piano per far avvicinare l'ex diplomatico Armando alla Seler, visto che sembrano dei buoni amici. Durante la trasmissione del film, Alfonso apprenderà che Cinta è la figlia di Bellita.

Intanto Mauro (Gonzalo Trujillo) chiederà scusa all'Alvarez Hermoso per la situazione in cui versa la povera Marcia. Ma il legale dimostrerà di non volerlo perdonare, tanto da incolparlo dell'accaduto. Allo stesso tempo Genoveva approfitterà della conoscenza di una luminare in chirurgia per avvicinarsi a Felipe. Il primario, infatti, apparirà nella stanza d'ospedale dove la fidanzata dell'avvocato lotta tra la vita e la morte.

La fidanzata dell'Alvarez Hermoso viene operata

Nelle puntate di Una Vita trasmesse in Spagna questa settimana (23-27 settembre), Camino e Cinta apprenderanno che Alfonso vuole Bellita come attrice principale del suo film. Felipe (Marc Parejo), invece, ringrazierà pubblicamente Genoveva per aver trovato una dottoressa capace di aiutare la sua fidanza. Proprio quest'ultima entrerà in sala operatoria mentre l'Alvarez Hermoso attenderà ansioso l'esito dell'operazione. Bellita, invece, si arrabbierà moltissimo con Alfonso dopo aver scoperto le sue intenzioni, sebbene poi accetti l'offerta.

Susana incontra Armando da sola

Il registra presenterà alla moglie di Jose la sceneggiatura del nuovo film. La donna scoprirà di dover interpretare una cantante folk, tanto da cominciare ad avere dei dubbi. Dall'altro canto, Camino e Cinta saranno molto entusiasti dei ruolo assegnatoli. Infine Susana si arrabbierà moltissimo con Rosina e Liberto (Jorge Pobes) per aver provato ad accoppiarla con Armando.

Possiamo anticipare che il destino concederà una seconda chance alla Seler e il diplomatico. Cosa succederà? In attesa di scoprirlo, vi basterà continuare a seguire le anticipazioni sulle vicende ambientate nel vecchio quartiere di Acacias 38.