Tornano le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Una vita, che andranno in onda nella giornata di martedì 1° ottobre e dove i fan della soap iberica, assisteranno ad un incredibile ritorno ad Acacias. Stando agli spoiler infatti, Ursula farà la sua ricomparsa nel quartiere, ma sarà una donna del tutto irriconoscibile. Samuel intanto, cercherà di capire come uscire dai suoi guai finanziari e grazie a Felipe, sembrerà aver trovato il modo di risollevarsi. Trini, dopo aver scoperto di essere incinta, non saprà come dare la notizia al marito.

Una Vita anticipazioni: Ursula torna ad Acacias povera e mal ridotta

Continuano le novità e i colpi di scena nei nuovi episodi della soap iberica e che vedranno il ritorno della perfida Ursula Dicenta. La donna sarà dimessa dall'ospedale psichiatrico e, per prima cosa, si recherà a casa di Samuel in cerca di Blanca e Moises. Il giovane Alday la caccerà in malo modo negandole qualunque aiuto, e la Dicenta si ritroverà a vagare per le vie del quartiere chiedendo l'elemosina.

Gli abitanti di Acacias saranno preoccupati dal ritorno della dark lady e nessuno le darà aiuto ed anzi, non la degneranno nemmeno di uno sguardo. Fabiana ad esempio, le intimerà di andarsene immediatamente, mentre sarà solo Trini a lasciarle qualche spicciolo. Cosa ne sarà di Ursula?

Una vita puntata del 1° ottobre: Trini è incinta, Samuel riprende la creazione di gioielli

Mentre tutte le signore di Acacias saranno preoccupate per la ricomparsa di Ursula, nel nuovo appuntamento del 1° ottobre, vedremo che Trini scoprirà che i suoi malesseri non sono dovuti ad una strana malattia, ma sono i sintomi di una gravidanza. La Palacios quindi, non saprà come dare la notizia a Ramon e continuerà a rimandare.

Intanto, mentre Lucia sarà preoccupata per Samuel, quest'ultimo verrà a sapere da Felipe, che la Marchesa di Urrutia è disposta ad acquistare molti gioielli, qualora l'Alday tornasse ad occuparsi della creazione dei monili. Samuel quindi, vedrà uno spiraglio per uscire dalla bancarotta. Celia e Lucia intanto, chiederanno a Fabiana di cercare una nuova domestica per padre Telmo, mentre Liberto, dopo il delicato intervento, riuscirà a riprendersi, tanto che verrà dimesso dall'ospedale.

Rosina, grata al dottor Higinio per aver salvato la vita al marito, offrirà al medico l'opportunità di restare nell'appartamento lasciato libero dal colonnello, ad un prezzo stracciato.

Questo e molto altro nei nuovi episodi di Una vita in onda il 1° ottobre, ricordando che il martedì la soap iberica tiene compagnia ai fan con un doppio appuntamento, quello classico su Canale 5 alle 14:10 e il serale in prima serata su Rete 4.