Torna lo spazio con le novità di Una vita, la soap opera iberica che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di utenti in Italia. Le trame in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre alle ore 14:10 su Canale 5 rivelano che ci sarà il trionfo dell'amore tra Blanca Dicenta e Diego Alday. Silvia Reyes, invece, scaglierà la sua furia contro Blasco, il responsabile della morte di Arturo.

Una Vita: Blasco è un complice di Javier

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda da domenica 15 settembre su Canale 5, rivelano che Riera si recherà in ospedale per prelevare Moises dopo essersi accordato con Blanca e Diego.

Peccato che la Dicenta e l'Alday non trovino traccia né del detective né del neonato. Intanto Felipe confesserà a Silvia e Arturo che Blasco è deceduto dopo essere caduto da un ponte. A tal proposito li avvertirà che il corpo non è stato ritrovato. Poco dopo i seguaci scopriranno che il nemico delle Reyes non è morto ma ha stretto un'alleanza con Javier. La figlia di Ursula e l'amato, invece, scopriranno che loro figlio è scomparso dall'ospedale sebbene non ne facciano parola con nessuno. Dall'altro canto l'ex spia confesserà a Valverde che Elvira è in attesa e che presto diventerà nonno.

Blanca si riavvicina a Samuel

Lucia regalerà alle domestiche dei vestiti da indossare durante le nozze di Silvia e Arturo. Intanto l'Alday e Blanca avranno una violenta discussione in mezzo alla strada davanti a tutti i vicini tra cui Samuel. Dopodiché la madre di Moises romperà il fidanzamento con Diego e si recherà da suo marito. Qui la figlia di Ursula gli chiederà dove ha nascosto il piccino ma quest'ultimo negherà qualsiasi coinvolgimento nella questione.

Intanto Flora parteciperà ad un concorso per coppie per far ingelosire Pena. Quest'ultimo la sorprenderà facendole una proposta di nozze con tanto di anello di fidanzamento durante l'evento.

La partenza di Blanca e Diego

Gli spoiler settimanali di Una Vita (15-21 settembre) rivelano che Lucia svelerà di essere la figlia di una domestiche alle amiche della soffitta. A tal proposito, il priore Espineira chiederà a Padre Telmo di fare delle indagini sull'Alvarado.

Celia, invece, scoprirà che la cugina ha un debole per Samuel tanto da metterla in guardia. Intanto Blasco ferirà mortalmente Arturo durante il suo matrimonio con Silvia mentre Blanca fingerà di voler tornare insieme all'Alday solo per recuperare Moises. La Dicenta, infatti, darà una pugnalata al ventre del marito dopo averlo sedotto. Dopodiché la donna, Diego e il bambino saliranno su una carrozza diretti a Huelva senza salutare nessuno. Carmen e Lucia, invece, scopriranno che Samuel è stato ferito gravemente all'addome.

Silvia pone fine all'esistenza di Blasco

Silvia capirà che dietro la morte del Valverde c'è lo zampino di Blasco tanto da sospettare l'intervento di Javier. Il cattivo degli Alday, intanto, scagionerà la moglie incolpando dell'accaduto una banda di ladri. Per questo motivo l'uomo nasconderà alcuni preziosi in un vecchio baule per giustificare le sue bugie. Allo stesso tempo la Reyes ucciderà il suo nemico per vendicare la morte del marito.

Poi lascerà una missiva d'addio a Celia e Felipe. Infine Rosina e Liberto riusciranno a far pace grazie all'intervento di Casilda.