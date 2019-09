Le vicende dello sceneggiato di Una vita continuano a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le trame delle puntate trasmesse dal 9 al 14 settembre alle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Lucia Alvarado comincerà a provare una crescente simpatica per Samuel Alday, il quale continuerà a tramare contro Diego e Blanca. Antonito Palacios, invece, prenderà le distanze da Lolita in quanto troppo occupato con un concorso.

Una Vita: Blasco potrebbe essere scarcerato

Le anticipazioni di Una Vita, relative ai nuovi episodi da lunedì 9 a sabato 14 settembre rivelano che Lolita annuncerà ad Antonito di aver rotto per sbaglio la sua invenzione. Fortunatamente il Palacios perdonerà subito la fidanzata, tanto da decidere di usare i bozzetti per ottenere la qualifica. Intanto Felipe comunicherà a Silvia e Arturo che Blasco potrebbe essere scarcerato a breve mentre Pena diventerà il nuovo socio dei fratelli Barbosa.

In ospedale, il dotto Guillen non accetterà più di sottostare agli ordini di Samuel, il quale vuole uccidere Moises avvelenandolo. Silvia, invece, scoprirà che le serve vivono in condizioni indigenti in soffitta.

Lucia prova interesse per Samuel

Fabiana avvertirà il detective Riera di non prendere in giro Carmen mentre Felipe non vorrà più che l'Alvarado abiti in soffitta con le domestiche. A casa Palacios, Ramon obbligherà il figlio a lavorare alle macchinette per caffè, tanto da avere dei problemi a presenziare al concorso degli inventori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il dottor Guillen, intanto, affiderà Moises ad un altro dottore, bloccando il terribile piano di Samuel mentre Antonito vincerà il concorso degli inventori grazie a Lolita. Allo stesso tempo, Lucia proverà attrazione nei confronti dell' Alday nonostante sia un uomo sposato. Dall'altro canto, l'Avarez Hermoso rivelerà a Silvia che Blasco verrà incarcerato per almeno 30 anni.

Antonito lontano da Lolita

Nelle nuove puntate di Una Vita, il dottor Guillen svelerà a Blanca e Diego che Samuel è dietro la malattia di Moises.

Silvia, invece, assumerà Javier per aiutare il Valverde. Più tardi, la Reyes scoprirà che dovrà testimoniare contro Blasco, tanto che potrebbe essere rimesso in libertà a breve. Intanto il giovane Palacios trascurerà Lolita e gli impegni con il padre per fare baldoria mentre la Dicenta e l'Alday decideranno di tenere la bocca chiusa sul doppiogioco del parente. Inoltre mediteranno un piano con la complicità di Riera.

Diego vuole uccidere l'Alday

Celia farà delle indagini sul rapporto tra Samuel e Lucia. In clinica, il piccolo Moises guarirà grazie alle cure del dottore Estevez. Peccato che il cattivo degli Alday riesca ad impedire a Blanca e l'amato di portarlo via. Intanto il Palacios organizzerà una cena romantica per fare pace con Lolita, se l'arrivo di alcuni giornalisti non mandasse a monte il suo piano. Blasco, invece, verrà condannato mentre Blanca impedirà a Diego di uccidere suo fratello. Infine Trini organizzerà una festa di addio al nubilato alla Deliciosa.