Le trame della soap opera di origini iberiche Una vita sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 9 al 13 settembre, Felipe e Mauro continueranno a lottare per riuscire a ritrovare Marcia. Durante le indagini l’ispettore San Emeterio apparirà a casa dell’avvocato in delle pessime condizioni, al tal punto da perdere la conoscenza. Il vedovo di Teresa andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che l’Alvarez Hermoso ha rischiato la sua vita per la sua nuova fiamma.

In particolare l'avvocato pur non avendo ricevuto il consenso dal suo amico, si presenterà dallo schiavo Andrade da solo nonostante saprà di correre un grosso pericolo. Quest’ultimo accetterà di vendere Marcia a Felipe, ma pretenderà di ricevere una grande somma di denaro. L’Alvarez Hermoso sarà deciso a ricongiungersi a tutti i costi con la brasiliana che ha fatto breccia nel suo cuore, anche quando la diretta interessata gli chiederà di non sacrificarsi per lei.

Mauro perde conoscenza, Felipe rintraccia Marcia

Negli appuntamenti in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 9 al 13 settembre 2019, Carmen e Lolita si rifiuteranno di dormire con i loro rispettivi mariti. Intanto Emilio continuerà a cercare di scoprire come poter distruggere Ledesma, invece Jose porterà avanti la strategia per diventare amico del mezzadro pur sapendo che ha un carattere prepotente.

Successivamente Mauro e Felipe riusciranno a convincere Andrade a condurli da Marcia. Nel frattempo Ursula farà sapere a Genoveva che la nuova fiamma dell’Alvarez Hermoso si trova lontano dalla Spagna. Jose riuscirà a convincere Ledesma a firmare il documento di autoaccusa della morte dei lavoratori che gli ha dato Emilio. Quest’ultimo svelerà il suo piano per sbarazzarsi di Ledesma, e Felicia sarà abbastanza preoccupata.

Antonito e Ramon capiranno finalmente di doversi riconciliare il prima possibile con Carmen e Lolita. Susana osserverà stupita le mogli dei Palacios passeggiare per le strade del quartiere come due amiche. Felipe aprirà la porta di casa sua e troverà l’ispettore San Emeterio in condizioni sfavorevoli: purtroppo il vedovo di Teresa perderà i sensi. Più tardi Mauro e l’Alvarez Hermoso riceveranno una comunicazione da Andrade, che gli chiederà di incontrarlo per mostrargli la merce che gli hanno chiesto.

Quest’ultimo porterà a Felipe una donna di colore su sua richiesta ma non si tratterà di Marcia. L’avvocato farà ritorno alla villa e finalmente sorprenderà la sua amata suonare il pianoforte.

Ledesma lascia Acacias 38, l’Alvarez Hermoso vuole acquistare la brasiliana

Ramon per evitare future tensioni con suo figlio e Lolita, deciderà di trasferirsi con Carmen in un appartamento che ha individuato.

Purtroppo quest’ultima e la moglie di Antonito non vorranno separarsi. Emilio accuserà Ledesma nel bel mezzo di una festa in un ristorante, visto che le dirà di aver ucciso i suoi dipendenti: durante la forte discussione il figlio di Felicia cadrà a terra incosciente. Ledesma se ne andrà via da Acacias 38 con la convinzione di aver ucciso Emilio, invece Tape a causa del forte spavento avrà un esaurimento nervoso poiché temerà che il suo ragazzo sia morto. Finalmente i Pasamar non avranno più tra i piedi il malvagio Ledesma. Carmen dopo aver fatto un regalo a Lolita e aver osservato una scena commovente tra Ramon e Antonito, deciderà di eseguire un rito di Cabrahigo. Intanto Felipe nonostante Marcia lo inviterà a lasciarla andare, lui negozierà con Andrade per poter acquistare la brasiliana. Mauro dopo aver appreso ciò che ha affatto il suo amico lo affronterà, per aver messo in pericolo la sua vita recandosi da solo a casa di Andrade. In seguito Cinta dopo aver creduto di aver perso il suo grande amore, farà un sospiro di sollievo. La giovane artista riceverà la visita di Emilio, ed entrambi si daranno un bacio appassionato. Andrade non sembrerà affatto disposto a vendere a Felipe. Quest’ultimo quindi inizierà subito a mettersi alla ricerca del denaro, al tal punto da iniziare a disfarsi dei gioielli della defunta moglie Celia. Infine Mauro avendo compreso che l’avvocato è completamente fuori di testa, deciderà di organizzare un incontro con Mendez.