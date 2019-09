Torna l'appuntamento con le avvincenti vicende di Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Le trame delle puntate alle quali i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane, rivelano che il rapporto tra Casilda Escolano e Rosina Rubio subirà una battuta d'arresto. L'ex domestica, infatti, sorprenderà la madre di Leonor intenta a parlare male di lei con delle vicine.

Una Vita: Casilda ritrova la madre

Nelle prossime settimana inizierà una nuova story-line con protagonista Casilda, una delle domestiche più amate di Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita, svelano che la Escolano conoscerà Maria, la sua vera madre. Proprio quest'ultima giungerà nel quartiere al seguito di Higinio Baeza. Quest'ultimo si fingerà un medico e soprattutto il salvatore di Liberto Seler (Jorge Pobes), operato al cervello in seguito all'attentato alla galleria Alday.

Intanto i telespettatori di Canale 5 scopriranno che la collaboratrice domestica di Baeza era stata l'ex amante di Maximiliano Hildago, prima di contrarre il matrimonio con Rosina. La Rubio rimarrà sconvolta dal ritorno di Maria ad Acacias 38. Stupore che aumenterà quando Leonor apprenderà che Casilda è sua sorella da una conversazione con Maria.

Rosina disprezza l'Escolano

Nei nuovi appuntamenti italiani di Una Vita, Leonor dimostrerà di essere felice di aver trovato la sorella, che faticherà non poco a farsi accettare da Rosina (Sandra Marchena).

A tal proposito, la Hildago cercherà di convincere Casilda a non fare più la domestica in casa loro. La Rubio, a questo punto, accetterà il desiderio di sua figlia, tanto da organizzare una merenda a La Deliciosa. Qui racconterà a tutti i vicini che l'Escolano è la figlia del defunto Maximiliano. Dopodiché Leonor farà confezionare a Donna Susana alcuni capi di abbigliamento per Casilda. Ovviamente, quest'ultima farà fatica a comportarsi da gran signora, tanto che Rosina la considererà una buona a nulla capace solo di fare la serva.

Sentite queste parole, la vedova di Martin scapperà in soffitta dove Maria la inviterà a non abbassare la testa, in quanto non è giusto che rinunci alla sua posizione economica, visto che è una degli eredi degli Hidalgo.

La Rubio e l'ex domestica fanno pace

Leonor convincerà la madre a porgere le sue scuse a Casilda, che saranno accettate immediatamente. Per questo motivo, l'ex domestica si trasferirà nuovamente nella residenza della Rubio come figlia di Maximiliano.

Purtroppo i telespettatori apprenderanno che Higinio e Maria si sono presi gioco dell'Escolano, in quanto intenzionati ad estorcere i soldi derivati dai giacimenti d'oro di Rosina. La vedova di Martin scoprirà il piano dei due delinquenti? Non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti su Una Vita.