È in arrivo l’ennesimo colpo di scena nelle nuove puntate della telenovela Una vita. Si tratta dell’ingresso di un nuovo personaggio femminile che gli italiani potranno vedere tra qualche settimana. A portare scompiglio ad Acacias 38 sarà Maria, la domestica che presterà servizio a casa del dottor Higinio Baeza. L’arrivo di questa donna farà andare su tutte le furie Rosina Rubio poiché ripenserà ad un evento accaduto in passato.

La madre di Leonor Hildago farà fatica a nascondere il suo turbamento non appena si troverà faccia a faccia con l’inserviente del medico che ha salvato suo marito. La moglie di Liberto, stanca di dover tacere, uscirà allo scoperto facendo sapere a Susana Seler di non voler rincontrare la donna che lavora per Higinio perché in gioventù fu l’amante del suo defunto consorte Maximiliano.

Higinio salva il Seler, la madre di Leonor sconvolta

Gli spoiler degli appuntamenti che andranno in onda sul piccolo schermo italiano prossimamente raccontano che Rosina sarà molto riconoscente al nuovo medico Higinio Baeza per aver fatto sopravvivere suo marito, Liberto, rimasto gravemente ferito durante un attentato.

Non appena il Seler verrà dimesso dall’ospedale in cui è stato operato, la Rubio affitterà al medico l’appartamento in cui risiedeva Arturo Valverde ad un prezzo minore. Il medico, dopo aver iniziato ad alloggiare ad Acacias 38, condividerà la sua casa con la domestica Maria. Quest’ultima non appena metterà piede nel quartiere spagnolo si avvicinerà a Casilda e, in diverse occasioni, la inviterà a non assecondare tutte le richieste della sua padrona Rosina.

La new entry inoltre ricatterà Higinio impedendogli di gestire addirittura il suo denaro. Nel corso di una festa, organizzata dal dottor Baeza per presentarsi a tutti gli abitanti, accadrà qualcosa di inatteso. La Rubio non appena incrocerà lo sguardo di Maria darà l’impressione di aver visto qualcosa di scioccante e non solo, visto che se ne andrà via dall’abitazione del medico chiedendo a Liberto di rimanere al party senza di lei.

Rosina e Susana alleate contro Maria, Liberto spiazzato

Nei giorni seguenti la Rubio farà insospettire il marito con i suoi strani atteggiamenti. La madre di Leonor, dopo essersi rifiutata di uscire di casa, sceglierà di essere sincera con Susana quando la vedrà preoccupata per lei. Quest’ultima verrà a conoscenza che l’inserviente di Higinio è l’ex amante del defunto Maximiliano. Per la precisione Rosina confiderà alla sarta che Maria ebbe una relazione amorosa con il padre di sua figlia prima di fidanzarsi in modo ufficiale con lei.

A quel punto la Rubio, convinta che la sua vecchia conoscenza sia tornata ad Acacias 38 per rovinarle la vita, si servirà dell’aiuto della Seler per sbarazzarsi della scomoda donna al più presto possibile. Per far allontanare Maria dal paese,la zia di Liberto farà credere a tutti i residenti del quartiere iberico che la nuova arrivata ha commesso un furto nella sua sartoria. Il piano di Susana purtroppo non avrà l’esito sperato poiché l’ex fiamma del defunto Maximiliano, oltre ad essere scagionata subito, continuerà a lavorare per Higinio che non avrà nessuna intenzione di licenziarla. Successivamente Inigo avrà dei sospetti dopo aver assistito ad una discussione molto accesa tra il Baeza e Maria mentre Liberto resterà spiazzato. Quest’ultimo, dopo essersi recato in ospedale per parlare con Higinio, apprenderà che l'uomo non è conosciuto da nessuno dei medici.