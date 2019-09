Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato prodotto da Tve e ideato dagli stessi autori de "Il Segreto". Le trame delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Samuel Alday passera dei brutti momenti dopo la fuga di Blanca (Elena Gonzalez) e Diego. L'uomo, infatti, perderà tutto in seguito ad un attentato che distruggerà la sua nuova attività.

Una Vita: attentato alla galleria d'arte, Samuel in rovina

Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda nelle prossime settimane annunciano brutte notizie per Samuel, diventato il nuovo antagonista principale della soap opera.

Il fratello di Diego, infatti, finirà in rovina dopo uno spiacevole evento. Tutto inizierà nel momento in cui il cattivo degli Alday deciderà di aprire un galleria d'arte insieme a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), la cugina di Celia, la quale dimostrerà di nutrire più di una semplice attrazione per lui.

Purtroppo durante l'inaugurazione un gruppo di anarchici posizionerà un ordigno esplosivo per colpire un politico.

I danni saranno ingenti sia per quanto riguarda le opere d'arte che le persone che rimarranno coinvolte. A tal proposito, Liberto Seler sarà portato d'urgenza in ospedale per la rimozione di alcune schegge conficcate nel cranio mentre Trini riporterà una ferita al braccio tanto da essere dimessa subito dopo. Samuel cadrà in rovina e sarà costretto a chiedere un prestito alle banche.

L'Alday vuole lasciare Acacias 38

Nelle nuove puntate di Una Vita, i banchieri si rifiuteranno di aiutare Samuel, tanto da voler iscrivere un' ipoteca sia sull'eredità che sull'appartamento situato ad Acacias 38.

Una proposta che sarà ovviamente rifiutata dal figlio di Jaime Alday (Carlos Olalla), che penserà di lasciare il quartiere dopo l'arrivo di una lettera. Felipe Alvarez Hermoso, nel frattempo, gli consiglierà di tentare di rilanciare la galleria d'arte abbandonata dopo la morte del padre. Samuel (Juan Gareda) penserà di contattare la Marchesa di Urrutia per proporle l'acquisto di alcuni preziosi. Un modo per far fronte ai pagamenti fissati prima della deflagrazione della bomba.

Il fratello di Diego chiede aiuto a Jimeno Batan

Tuttavia, il fratello di Diego dopo la svendita dei gioielli si troverà di fronte ad un'altra difficoltà. Infatti non avrà altri mezzi per produrre nuovi oggetti preziosi da poter presentare alla clientela. Per questo motivo, l'Alday sarà costretto a rivolgersi a Jimeno Batan, un pericoloso strozzino, che gli farà recapitare una valigia piena di soldi ad un interesse altissimo.

Quali saranno le conseguenze di questa decisione? In attesa di scoprirlo, si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni dalle ore 14:10 su Canale 5.