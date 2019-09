Torna l'appuntamento con le notizie di Una vita, la soap opera iberica nata dalla stessa autrice de Il Segreto. Le trame delle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5, rivelano che Samuel Alday dimostrerà di non essere cambiato dopo la partenza di Blanca e Diego. Il figlio di Jaime, infatti, fingerà di provare un sentimento per Lucia Alvarado con l'unico scopo di mettere le mani sulla sua eredità.

Una Vita: Samuel in grave crisi economica

Nel corso della quarta stagione di Una Vita assisteranno alla nascita di un nuovo amore per Samuel dopo il naufragio del matrimonio con Blanca Dicenta. La figlia di Ursula, infatti, è scappata insieme a Diego a Huelva per rifarsi un futuro.

Le anticipazioni svelano che il figlio di Jaime cadrà in grave crisi economica in seguito all'attentato anarchico che ha colpito l'inaugurazione della galleria d'arte.

L'Alday, a questo punto, sarà costretto a trovare una soluzione ai suoi problemi, visto che le banche si rifiuteranno di dargli un prestito. Nel frattempo Lucia dimostrerà di provare un interesse per il marito della Blanca, tanto da confidarlo a Padre Telmo. Proprio quest'ultimo aiuterà l'Alvarado in questa missione, nonostante cominci a provare anche lui un forte interesse nei suoi confronti. Il prelato di Acacias 38, infatti, quando scoprirà le vere intenzioni di Samuel farà di tutto pur di allontanarla da lui.

L'Alday si avvicina a Lucia per la sua eredità

Nelle nuove puntate di Una Vita, in onda nei prossimi giorni su Canale 5, Lucia apprenderà di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, i quali furono costretti a nascondere la sua nascita, in quanto erano fratellastri. Per questo motivo, la bambina era stata affidata a Joaquin, il cugino di Celia. A tal proposito, quest'ultima su suggerimento di Felipe inviterà il padrino dell'Alvarado ad Acacias 38.

Durante l'incontro, il signore racconterà che la giovane è molto ricca, sebbene debba attendere il compimento del 23-esimo anno di età per entrare in possesso della sua cospicua eredità. Dall'altro canto, Samuel Alday approfitterà dell'ingenuità per puntare alla sua eredità.

Padre Telmo non si fida del figlio di Jaime

Durante la conoscenza, Lucia verrà a sapere della grave crisi economica in cui si trova Samuel, tanto da offrirgli il suo aiuto economico.

A tal proposito, l'Alday stabilirà con Joaquin un rapporto non del tutto sincero, tanto che Padre Telmo comincerà ad indagare a proposito. Il prelato scoprirà da Jimeno Batan che il figlio di Jaime è implicato in loschi affari, consigliandogli di stare alla larga da lui. Il piano del marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) andrà in porto o verrà scoperto? In attesa di scoprirlo, la soap opera di Una Vita vi aspetta ogni pomeriggio su Canale 5.