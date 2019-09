Nuovi spoiler di Una vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra in onda tutti i giorni su Canale 5. Le trame delle puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre in Spagna, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso disubbidirà ai consigli di Mauro San Emeterio, tanto da mettere a rischio la sua esistenza e quella di Marcia.

Rosina vuole aiutare Donna Susana

Le anticipazioni rivelano che Rosina deciderà di aiutare Donna Susana ad uscire dalla sua malinconia, tanto da incoraggiarla a partecipare ad un concorso di design.

Cinta, invece, rivelerà alla madre che Emilio ha un atteggiamento distante e freddo. Genoveva, nel frattempo, mediterà un piano per eliminare una volta per tutte Marcia, approfittando della grave situazione economica in cui versa Felipe. Alvarez Hermoso, infatti, è arrivato addirittura a vendere i preziosi della sua defunta moglie Celia pur di pagare il riscatto da parte dei rapitori della fidanzata.

Felipe si ribella a Mauro

La moglie di Liberto e Felicia non apprezzeranno i modelli disegnati da Donna Susana, in quanto troppo datati. Purtroppo le due donne mentiranno in quanto non vogliono dare una delusione alla Seler che ha cominciato nuovamente a sorridere alla vita. Bellita, invece, rimarrà stupita quando Emilio regalerà un anello di fidanzamento a Cinta. Felipe, invece, non sopporterà la lentezza delle forze dell'ordine, nonostante abbiano scoperto che Mauro San Emeterio è un loro collega. Per questo motivo deciderà di fare di testa sua per recuperare Marcia, accingendosi ad incontrare il suo protettore.

Genoveva si avvicina all'avvocato

Intanto Lolita esprimerà la sua opinione quando vedrà il modello preparato da Donna Susana in occasione del concorso. La moglie di Antonito, senza peli sulla lingua, le dirà che che il bozzetto è troppo antiquato. Un parere che concorderà con quello di Rosina e Felicia. Intanto Emilio crederà che qualcuno lo stia spiando mentre Genoveva cercherà di avvicinarsi a Felipe, prestandogli i soldi per salvare Marcia. Purtroppo alla Villa di Andrade, l'avvocato si troverà davanti ad una brutta sorpresa.

Mauro salva Alvarez Hermoso, Marcia in ospedale

Donna Susana reagirà con forza alle critiche mosse dalle sue amiche. Infatti disegnerà un modello che riceverà l'approvazione di tutti. Intanto Emilio deciderà di affrontare Alfonso Carchano, un produttore cinematografico interessato a Cinta. Lontano da Acacias 38, Felipe correrà un serio pericolo dopo essere stato scoperto da Andrade. Fortunatamente Mauro San Emeterio correrà in suo aiuto, tanto da salvarlo da morte certa.

Purtroppo durante il parapiglia Marcia viene raggiunta da un colpo d'arma da fuoco.

Allo stesso tempo, la Seler scoppierà a piangere nonostante abbia vinto il concorso di moda. Cinta e Camino, invece, poseranno insieme per Alfonso mentre Genoveva starà vicina ad Alvarez Hermoso, disperato per le condizioni in cui versa la fidanzata in ospedale.