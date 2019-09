Gli spoiler di Una vita sulle puntate in onda da oggi 30 settembre a venerdì 4 ottobre in Spagna, svelano che Susana Seler comincerà ad essere gelosa di Felicia. Per questo motivo, Rosina si renderà conto con la sua amica che ha iniziato a provare un interesse per Armando, tanto da informare anche Liberto. Intanto, Marcia uscirà dall'ospedale dopo essere stata operata da un professore specializzato. Qui la donna sarà accolta con grande entusiasmo da tutti i vicini. In questo frangente, Felipe Alvarez Hermoso le aprirà le porte di casa sua.

Una Vita: Susana è innamorata di Armando

Rosina spronerà Susana a fare qualcosa per impedire ad Armando di vedersi insieme a Felicia. In questo frangente, i coniugi Seler capiranno che l'ex sarta si è davvero innamorata dell'ex diplomatico. Genoveva, invece, si dimostrerà gentile con Marcia, tanto da organizzare il loro matrimonio come regalo di nozze. A tal proposito, Ursula chiederà alla vedova di Samuel quale sono le sue reali intenzioni con la brasiliana e l'Alvarez Hermoso.

Yolanda cotta di Mauro

Negli appuntamenti spagnoli di Una Vita in onda dal 30 settembre in poi sull'emittente La 1, rivelano che Susana sarà in ansia per la scomparsa di Armando. La zia di Liberto, infatti, crederà che dietro l'allontanamento dell'uomo ci sia lo zampino di Felicia. Yolanda, nel frattempo, si metterà sulle tracce di Mauro San Emeterio in viaggio per Bilbao, in quanto è innamorata follemente di lui.

A tal proposito, Felipe chiederà al marito di Carmen e Casilda di fare da testimoni di nozze. Più tardi uno sconosciuto entrerà in chiesa durante lo svolgimento del sacramento.

Santiago ferma le nozze di Marcia e Felipe

La Seler sprizzerà di gioia quando vedrà Armando camminare per le strade del vecchio quartiere mentre Antonito informerà la famiglia che sua moglie vuole chiamare il loro primogenito Abundio.

Una scelta che provocherà una nuova crisi all'interno dei Palacios. Intanto i telespettatori spagnoli scopriranno che l'uomo misterioso che ha fermato le nozze è in realtà Santiago, il marito di Marcia. A tal proposito, la donna avrà un malore per il sopraggiungere di una crisi respiratoria. Per questo motivo il sogno d'amore dell'Alvarez Hermoso e della brasiliana andrà in frantumi, mentre Genoveva gioirà alle loro spalle.

L'Alvarez Hermoso deluso dalla brasiliana

Susana si metterà ai fornelli dove preparerà alcune pietanze giapponesi per le sue amiche in onore del ritorno dell'ex diplomatico ad Acacias 38. Intanto, la vedova di Samuel sarà dipinta come un'eroina dall'intero quartiere per aver aiutato l'Alvarez Hermoso in questo momento delicato. A tal proposito, l'avvocato riceverà la visita della brasiliana, che gli chiederà perdono, in quanto credeva che Santiago fosse deceduto.

L'avvocato perdonerà la fidanzata? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle puntate spagnole di Una Vita.